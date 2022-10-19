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Общество19 октября 2022 3:59

Абитуриентов в Челябинске учат варить пельмени, пеленать детей и собирать автомат. Все это за один день выставки

А еще молодым людям на примере директора КП-Челябинск рассказали, как важно учиться
Дарья МАРКОВА
Выставка и полезная, и интересная.

Выставка и полезная, и интересная.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 10 000 абитуриентов из Челябинска планируют посетить выставку «Образование через всю жизнь. Абитуриент−2023». Представители 40 колледжей и вузов рассказывают о своих преимуществах и предлагают что-нибудь поделать ручками: «вылечить» зубы, собрать и разобрать боевой автомат, позаниматься с собакой кинолога или посмотреть на расположение внутренних органов человека.

Выставка в выставке продлится всего два дня.

Выставка в выставке продлится всего два дня.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОЛУЧАТЬ КАЙФ И В ВУЗЕ, И НА РАБОТЕ

Перед этим ребята могут посмотреть выставку в выставке «Наши люди». На ней организаторы рассказали о 7 людях, которые родились, учились и построили успешную карьеру в Челябинске. Школьники с интересом рассматривают награды, книги, публикации в СМИ, детские фотографии и даже школьную форму.

− Слушайте свое сердце. К родителям, конечно, тоже надо прислушиваться, но внутри вы все равно должны ощущать трепет от того или иного направления или увлечения. Такого, от которого будете потом получать кайф и во время учебы в вузе, и приходя на работу! – дала совет выпускникам школы директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Екатерина – один из семи успешных челябинцев, о которых решили рассказать абитуриентам организаторы. Также на выставке можно больше узнать об ученом-металлурге Ильязе Зинурове, уполномоченной по правам ребенка в области Евгении Майоровой, управляющем Челябинским отделением Сбербанка России Денисе Чугунове, министре финансов региона Андрее Пшеницыне, директоре Челябинского Камерного театра Илье Коломейском и конькобежке и серебряном призере Олимпийских игр в Сочи Ольге Фаткулиной.

Профессии у выбранных известных челябинцев очень разные.

Профессии у выбранных известных челябинцев очень разные.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Показывали и награды.

Показывали и награды.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И увлечения.

И увлечения.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые экспонаты очень необычные.

Некоторые экспонаты очень необычные.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгения Майорова.

Евгения Майорова.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока кто-то изучает списки документов для поступления и стипендию в разных вузах, у одного из стендов скопилась очередь. Голодные школьники скопились у стойки компании «Ариант», где варили пельмени. Чтобы подумать о выборе профессии мечты и вуза или ссуза у них есть еще весь завтрашний день и целый учебный год.

Абитуриентам хочется попробовать все.

Абитуриентам хочется попробовать все.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А кто-то даже сразу учил полезным навыкам.

А кто-то даже сразу учил полезным навыкам.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Можно даже собрать и разобрать автомат.

Можно даже собрать и разобрать автомат.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кажется, абитуриенты остались в восторге.

Кажется, абитуриенты остались в восторге.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За два дня выставку планируют посетить более 10 тысяч участников.

За два дня выставку планируют посетить более 10 тысяч участников.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, КП-Челябинск уже рассказывал истории талантливых ребят, которые запросто могли поступить в столичные вузы, но решили остаться в регионе. И вот почему:

Как сейчас живет победитель всероссийской олимпиады по физкультуре из Челябинска (КП-Челябинск нашла Руслана, ставшего лучшим по физподготовке, и узнала, как сложилась его судьба).

Мог бы уехать в Москву, но остался в Челябинске (олимпиадник по биологии рассказал, почему не прогадал с выбором)

ВАЖНО

Если вы сейчас думаете, куда поступать, изучите образовательных справочник КП-Челябинск со всеми учебными заведениями и предложениями.

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ОбразованиеОбразование: Вузы