Абитуриентов в Челябинске учат варить пельмени, пеленать детей и собирать автомат. Все это за один день выставки

Выставка и полезная, и интересная. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 10 000 абитуриентов из Челябинска планируют посетить выставку «Образование через всю жизнь. Абитуриент−2023». Представители 40 колледжей и вузов рассказывают о своих преимуществах и предлагают что-нибудь поделать ручками: «вылечить» зубы, собрать и разобрать боевой автомат, позаниматься с собакой кинолога или посмотреть на расположение внутренних органов человека.

Выставка в выставке продлится всего два дня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОЛУЧАТЬ КАЙФ И В ВУЗЕ, И НА РАБОТЕ

Перед этим ребята могут посмотреть выставку в выставке «Наши люди». На ней организаторы рассказали о 7 людях, которые родились, учились и построили успешную карьеру в Челябинске. Школьники с интересом рассматривают награды, книги, публикации в СМИ, детские фотографии и даже школьную форму.

− Слушайте свое сердце. К родителям, конечно, тоже надо прислушиваться, но внутри вы все равно должны ощущать трепет от того или иного направления или увлечения. Такого, от которого будете потом получать кайф и во время учебы в вузе, и приходя на работу! – дала совет выпускникам школы директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.

Директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Екатерина – один из семи успешных челябинцев, о которых решили рассказать абитуриентам организаторы. Также на выставке можно больше узнать об ученом-металлурге Ильязе Зинурове, уполномоченной по правам ребенка в области Евгении Майоровой, управляющем Челябинским отделением Сбербанка России Денисе Чугунове, министре финансов региона Андрее Пшеницыне, директоре Челябинского Камерного театра Илье Коломейском и конькобежке и серебряном призере Олимпийских игр в Сочи Ольге Фаткулиной.

Профессии у выбранных известных челябинцев очень разные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Показывали и награды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И увлечения. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Некоторые экспонаты очень необычные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Евгения Майорова. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пока кто-то изучает списки документов для поступления и стипендию в разных вузах, у одного из стендов скопилась очередь. Голодные школьники скопились у стойки компании «Ариант», где варили пельмени. Чтобы подумать о выборе профессии мечты и вуза или ссуза у них есть еще весь завтрашний день и целый учебный год.

Абитуриентам хочется попробовать все. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А кто-то даже сразу учил полезным навыкам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Можно даже собрать и разобрать автомат. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кажется, абитуриенты остались в восторге. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За два дня выставку планируют посетить более 10 тысяч участников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, КП-Челябинск уже рассказывал истории талантливых ребят, которые запросто могли поступить в столичные вузы, но решили остаться в регионе. И вот почему:

Как сейчас живет победитель всероссийской олимпиады по физкультуре из Челябинска (КП-Челябинск нашла Руслана, ставшего лучшим по физподготовке, и узнала, как сложилась его судьба).

Мог бы уехать в Москву, но остался в Челябинске (олимпиадник по биологии рассказал, почему не прогадал с выбором)

ВАЖНО

Если вы сейчас думаете, куда поступать, изучите образовательных справочник КП-Челябинск со всеми учебными заведениями и предложениями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru