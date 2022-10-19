Абитуриентов в Челябинске учат варить пельмени, пеленать детей и собирать автомат. Все это за один день выставки

Выставка и полезная, и интересная.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Более 10 000 абитуриентов из Челябинска планируют посетить выставку «Образование через всю жизнь. Абитуриент−2023». Представители 40 колледжей и вузов рассказывают о своих преимуществах и предлагают что-нибудь поделать ручками: «вылечить» зубы, собрать и разобрать боевой автомат, позаниматься с собакой кинолога или посмотреть на расположение внутренних органов человека.
Выставка в выставке продлится всего два дня.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ПОЛУЧАТЬ КАЙФ И В ВУЗЕ, И НА РАБОТЕ
Перед этим ребята могут посмотреть выставку в выставке «Наши люди». На ней организаторы рассказали о 7 людях, которые родились, учились и построили успешную карьеру в Челябинске. Школьники с интересом рассматривают награды, книги, публикации в СМИ, детские фотографии и даже школьную форму.
− Слушайте свое сердце. К родителям, конечно, тоже надо прислушиваться, но внутри вы все равно должны ощущать трепет от того или иного направления или увлечения. Такого, от которого будете потом получать кайф и во время учебы в вузе, и приходя на работу! – дала совет выпускникам школы директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.
Директор челябинского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Екатерина Парфенова.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Екатерина – один из семи успешных челябинцев, о которых решили рассказать абитуриентам организаторы. Также на выставке можно больше узнать об ученом-металлурге Ильязе Зинурове, уполномоченной по правам ребенка в области Евгении Майоровой, управляющем Челябинским отделением Сбербанка России Денисе Чугунове, министре финансов региона Андрее Пшеницыне, директоре Челябинского Камерного театра Илье Коломейском и конькобежке и серебряном призере Олимпийских игр в Сочи Ольге Фаткулиной.
Профессии у выбранных известных челябинцев очень разные.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Показывали и награды.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
И увлечения.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Некоторые экспонаты очень необычные.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Евгения Майорова.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока кто-то изучает списки документов для поступления и стипендию в разных вузах, у одного из стендов скопилась очередь. Голодные школьники скопились у стойки компании «Ариант», где варили пельмени. Чтобы подумать о выборе профессии мечты и вуза или ссуза у них есть еще весь завтрашний день и целый учебный год.
Абитуриентам хочется попробовать все.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
А кто-то даже сразу учил полезным навыкам.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Можно даже собрать и разобрать автомат.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кажется, абитуриенты остались в восторге.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За два дня выставку планируют посетить более 10 тысяч участников.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Кстати, КП-Челябинск уже рассказывал истории талантливых ребят, которые запросто могли поступить в столичные вузы, но решили остаться в регионе. И вот почему:
Как сейчас живет победитель всероссийской олимпиады по физкультуре из Челябинска (КП-Челябинск нашла Руслана, ставшего лучшим по физподготовке, и узнала, как сложилась его судьба).
Мог бы уехать в Москву, но остался в Челябинске (олимпиадник по биологии рассказал, почему не прогадал с выбором)
ВАЖНО
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