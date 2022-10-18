С выставок — в подвал: в Челябинской области ищут хозяев умирающему лабрадору

После того, как пса выгнали, он три года жил возле своего дома Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Здоровых органов нет. Прогноз врачей неблагоприятный. Золотистый ретривер, некогда выступавший на выставках, оказался брошен на произвол судьбы. Жить он остался в том же доме, но сменил квартиру на подвал — однажды хозяева выставили собаку на улицу. И завели новую. Каждый день ходили мимо старого питомца, который чах на глазах. Даже получил две пули из травматического оружия. Так продолжалось три года, пока не вмешались волонтеры. Но было уже поздно…

История трагической несправедливости из Еткульского района в материале журналиста КП-Челябинск.

ОТ ВЫСТАВОК ДО ПОДВАЛА

Еле ходит, вся в папилломах — в таком состоянии нашли собаку волонтеры из фонда помощи ретриверам «ЛАБРиКо». О том, что в поселке Новобатурино в подвале двухэтажки угасает породистый лабрадор, сообщил местный житель. И объяснил, как так получилось.

Собака жила в семье, в этом же доме. Но однажды хозяева выставили ее на улицу. Так золотистый лабрадор с родословной, выступавший на выставках, под старость лет очутился в подвале. Возраст и славное прошлое бедняги волонтеры выяснили у заводчика — вышли на него по клейму.

— Собаке в феврале будет 14 лет. И с 11 лет она скитается на улице, у того же дома, где живут ее хозяева. И ходят мимо нее каждый день. Говорят, они уже завели новую собаку. Для нас это шок, — с волнением рассказывает соосновательница фонда Юлия Хамзина.

Два дня пришлось поджидать брошенную собаку — из подвала она выходила редко, ближе к утру. Поймали момент волонтеры в прошлую пятницу. Вернулись с больным лабрадором в Челябинск. И сразу на обследование.

НИ ОДНОГО ЗДОРОВОГО ОРГАНА И ДВЕ ПУЛИ В ХОЛКЕ

Увеличенные печень и селезенка, опухоли в кишечнике, выпад легких, жидкость в брюшной полости — вот лишь краткий результат осмотра в ветклинике. Даже встать самостоятельно лабрадор не может — надо приподнимать.

Диагнозы ретривера не утешительные Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— С этим ничего уже не сделать, не вылечить. Уже слишком поздно. Нужно оперативно вмешательство, но собака не перенесет наркоз. Ни одного здорового органа. Сказывается и возраст, но больше всего три года уличной жизни. Она запущена крайне. Прогноз врачей неблагоприятный.

Кроме болезней — ранения. В холке обнаружили две круглые пули — результат выстрелов из травматического оружия. Чтобы облегчить страдания, в ветклинике назначили препараты для лечения.

ТРУДНО МОРАЛЬНО

Собаке осталось совсем немного. Доживать она будет либо в «ЛАБРиКО», либо — у новых хозяев. Их сейчас ищут. Но этот вариант — маловероятен, говорят в фонде:

— Мало кто на такое решиться. Это и физически сложно — ее надо постоянно приподнимать. И больше трудно морально — понимать, что у тебя собака, может, на неделю, может, на месяц, может, на три.

Желающие приютить умирающего лабрадора уже есть. Правда, в Московской области. Волонтеры с большой осторожностью рассматривают этот вариант. Боятся, что дальнюю дорогу собака не перенесет. И ждут откликов от тех, кто рядом — от южноуральцев.

О готовности пойти на такой шаг — сообщать по номеру: 8-904-978-31-00.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Челябинске ищут хозяев еще одному лабрадору. Правда пока не новых, а прежних. Пса нашли на Троицком тракте, в районе рынка «Привоз». По словам очевидцев, несколько раз он пытался запрыгнуть в маршрутки, но его выгоняли. История пса, — по ссылке.

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