В Челябинске задержали мужчину за попытку изнасилования 16-летней школьницы

В отношении мужчины собираются возбудить уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Парковом микрорайоне Челябинска неизвестный мужчина напал на 16-летнюю школьницу. ЧП произошло в подъезде дома на улице Бейвеля. Девушку смогла отбить ее мать, а нападавший сбежал. Об этом рассказали жильцы микрорайона в соцсетях.

— Девочка гуляла с собакой во дворе. Когда собралась заходить в подъезд, нападавший забежал следом за ней. Она успела написать маме сообщение, чтобы та встретила ее. Когда выбежала мать, то тот уже тащил девочку между этажей. Испугавшись крика, он убежал, — рассказала в соцсетях одна из жительниц Паркового.

Фото: камеры "Интерсвязи"

Лицо нападавшего попало на камеру домофона. Полицейские разыскали мужчину и задержали его. Информацию подтвердил источник в правоохранительных органах. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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