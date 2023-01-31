В Челябинске двух преподавателей вуза задержали за взятки от студентов

Студентам в обмен на деньги засчитывали экзамены Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Челябинске двух преподавателей Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) задержали за взятки от студентов. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

— В отношении проректора ЮУрГГПУ и заместителя директора профессионально-педагогического института возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (получение взятки), — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, подозреваемые получили взятки от студентов в размере более 20 тысяч рублей. В обмен на деньги они засчитывали экзамены без проверки знаний. Следователи предполагают, что взяток могло быть больше – сейчас идет работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Задержание проводили сотрудники ФСБ и полиции. Они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Преподаватели находятся в изоляторе временного содержания. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

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