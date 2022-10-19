Ожидается коридор затмений: астролог проанализировала будущие две недели, которые изменят привычный сценарий жизни

Солнечное затмение в октябре — период, когда мы получим судьбоносные результаты от своих выборов и поступков Фото: Кирилл САДЫКОВ

Эмоционально насыщенный период даст не только возможности, но и задел на события, по которым будут развиваться сценарии будущего! Чтобы принятые решения, поступки и события оставили только положительный шлейф в будущем, астролог из Челябинска Евгения Ямщикова подробно расскажет о предстоящих астрологических нюансах в последние 2 недели октября.

23 октября Солнце и Венера меняют знак и переходят в созвездие Скорпиона

Для обеих планет такой союз весьма болезненный, так как Солнце будто сжигает Венеру.

Это значит, что сферы подвластные Венере, а именно: деньги, чувства, эмоции, удовольствия будут уязвимыми для каждого.

Поскольку Скорпион - про эгоизм, собственничество, желание завладеть чем-либо, период станет плодотворной почвой для конфликтов. Чрезмерные эмоции могут стать истоком огромных проблем в будущем, подведут на обрыв неверных решений и обеспечат сожаление о содеянном на ближайшие 6 месяцев, как минимум.

Важно запомнить и зафиксировать для себя основные правила предстоящих двух недель:

Первое: тот, кто сейчас начинает конфликт, с большой вероятностью проиграет.

Второе: прежде чем сделать что-то на эмоциях, взвешивайте!

Мы с вами попадаем в такой период, когда нужно попытаться отключить чувства, эмоции и жить с исключительно холодной головой. Чтобы амплитуда эмоций не раскачивала вас на качелях от «плохо» до «очень плохо», чаще задайте себе вопросы «А что я буду иметь с этого? Что мне это даст?»

Кроме того, сочетание планет и знака даст проявление дефицитам, которые у каждого свои.

Для кого-то дефицит выразится в деньгах: выяснение финансовых отношений «Нет, это мои деньги!»).

Для кого-то в чувствах «Нет, это ты не прав/а, сейчас я тебя выведу на эмоции и сделаю виноватым/ой!».

Для кого-то в партнерских отношениях и работе, в проектах или в здоровье.

Постарайтесь сдерживать себя в тех сферах, в которых будет наблюдаться накал эмоций.

Помните фразу: «Где тонко, там и рвется»?

Постарайтесь своими действиями не довести ситуацию до критичной точки невозврата. Давайте сами себе оценку, для чего вы хотите проявить эмоции? Что для вас сейчас важнее: дать выход скороспелым эмоциям или остаться верным здравому смыслу?

С 25 октября мы заходим в коридор затмений!

Начинает его Солнечное затмение в мистическом Скорпионе 25 октября. Завершается Лунное затмение 8 ноября.

События, связанные с солнечным затмением, будут сопровождаться плотным напряжением. Оно придаст происходящему выраженный судьбоносный характер и поместит все сюжеты октября в экстремальную, напряженную, кризисную энергетику. В это время ключевую роль будут играть неподатливые задачи, важные процессы и вопросы выживания.

В течение всего периода будет создаваться череда последствий и событий, которые изменят привычный сценарий жизни.

Это могут быть такие моменты, как: прерывание отношений, развод, конец взаимодействия с партнером, окончание сотрудничества, переезд, и так далее.

НО! Здесь так же есть нюанс: если эти события возникают именно в этот период - это маркер того, что этого делать точно не стоит!

Если вы давно шли к решению вопроса, события в котором были запланированы давно и начали стремительно развиваться сейчас - ныряйте в происходящее с головой. Все идет как надо! Затмение позволит проблеме разрешиться быстро, эффективно и так, как следует.

Солнечное затмение в октябре — это одно из ключевых событий года, когда мы будем получать важные судьбоносные результаты от своих выборов и поступков в прошлом, и они станут определять дальнейший ход событий в перспективе.

Все, что будет происходить на астрологической арене в ближайшие 2 недели, отразится как на каждом из нас, так и в рамках мировой повестки. Вполне можно ожидать сильного накала эмоций, страстей и крайне резких решений, которые, как говорят, будут «рубить с плеча».

Подводя итог, хочу пожелать вам несколько раз подумать, взвесить и отмерить, прежде чем что-то сделать. Мимолетные вспышки эмоций и стремительные действия точно не гарантируют ничего хорошего. При таком положении дел, жестоких ударов судьбы будет не избежать.

Желаю, чтобы ваш октябрь прошел хорошо и подарил вам только положительные эмоции, несмотря ни на что!

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