Обещали уничтожить автопарк: перевозчики в Челябинске конфликтуют между собой из-за перехода на регулируемый тариф

Водители решили с утра не выходить на маршруты, что привело к транспортному коллапсу

Причина утреннего транспортного коллапса в Челябинске, когда водители автобусов устроили забастовку и перестали выходить на маршруты, связана не только с переходом на регулируемый тариф. Перевозчикам, которые начали работать по новым правилам, поступили угрозы от их коллег из других компаний. Как стало известно КП-Челябинск, неизвестные люди обещали уничтожить автопарк, порезать колеса, если те выйдут на маршруты.

Заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Егоров подтвердил информацию. Он заявил, что на регулируемый тариф перешли перевозчики ООО «Автотранспортные предприятия 1» (маршрут №86) и ООО «Никита Кожемяка» (маршрут №39).

— У нас имеется информация, что ООО «Никита Кожемяка» поступили намеки от других перевозчиков, что если он выйдет на маршрут, то будут для него какие-то неприятные последствия. Детали сообщить не могу, потому что нету информации, кто и что конкретно говорил. Но в целом ситуация соответствует действительности. Мы видим, что из всех шести машин ни одна из них на маршрут не вышла, — рассказал КП-Челябинск Александр Егоров.

Также замминистра сообщил, что ему поступила информация о второй проблеме, которая имеется у перевозчика ООО «Никита Кожемяка». Оказывается, что у фирмы наблюдается нехватка водителей. Не исключено, что перевозчик ожидал, что к нему перейдут водители из нерегулируемого тарифа.

По условиям контракта, на маршруте №39 (ЧТЗ – Теплотехнический институт) должно работать шесть машин. Интервал их движения составляет 15 минут. Маршрут №86 (Мехколонна – Шершни) обслуживают десять автобусов. Интервал движения - 13 минут.

Перевозчики к середине дня все-такие вывели свои автобусы на маршруты №39 и №86. Однако им предстоит выплатить штрафы за невыполнение условий контракта.

СПРАВКА

Перевод на регулируемый тариф обязывает перевозчика принимать к оплате как наличные, так и социальные, транспортные и ежемесячные проездные карты, соблюдать расписание. За каждый невыполненный рейс перевозчику выставляются штрафные санкции. Контроль за работой маршрутов осуществляется при помощи интеллектуальной транспортной системы Челябинской области.

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(Водители с утра решили устроить забастовку)

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