Повлияем на людей, но ошибемся в покупках: чего ждать от первой половины февраля. Астропрогноз

Шоппинг в начале февраля может стать ошибкой Фото: Егор ИВЛЕВ

Новый месяц – новые надежды и прогнозы. Астролог Екатерина Шувалова изучила звезды и специально для челябинцев объяснила, что нам делать в феврале, чтобы добиться максимальных результатов.

- Со 2 по 6 февраля вы можете ощущать желание перемен в любой из сфер жизни. Это время благоприятно, чтобы по-другому взглянуть на привычные вещи и, возможно, найти новые, нестандартные пути решения.

Вы можете ощутить потребность в свободе самовыражения, снятия рамок и границ. Используйте это для расширения своих возможностей.

Во время этого периода - 5 февраля - произойдёт полнолуние, поэтому будьте внимательны, так как общий фон будет напряжённый. Могут происходить неожиданные события, которые будут провоцировать на спонтанные, хаотичные действия. В любых ситуациях сохраняйте спокойствие и не рубите с плеча.

9 и 10 февраля обостряется влияние групп людей на нас, но также и мы можем управлять коллективами, донося свою точку зрения чётко и по делу. Избегайте конфликтов, давления и зацикливания на каком-то одном мнении.

С 11 февраля Меркурий переходит в знак Водолея и окрашивает наше общение дружескими нотками. Вы можете ощутить желание больше проводить времени с друзьями и единомышленниками, но также могут обостряться бунтарские мысли, ваше несогласие с устоями и правилами. Может возникнуть желание обновления своих знаний, изучение новых методов и технологий.

14 и 15 февраля следует избегать шоппинга: высока вероятность того, что наши предпочтения будут несколько искажены, по сравнению с привычной реальностью.

А вот творческие люди в эти дни могут испытать особенное вдохновение.

Ну, и конечно же нельзя не отметить, что этот период выпадает на День всех влюблённых, поэтому благоприятно будет устраивать романтические ужины, посвящать время любви и погружаться в получение удовольствий, ведь сами звезды этому благоволят.

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