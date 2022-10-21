В Челябинской области усиливают охрану стратегических объектов

С введением базового уровня готовности в регионе усилят охрану на предприятиях. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области начинают вводить меры из-за присвоения региону уровня базовой готовности. При правительстве создан штаб, в составе которого представители силовых структур и чиновники.

Так, в регионе будет усилена охрана оборонных предприятий, промышленных объектов, включая объекты закрытых городов системы «Росатома». Под особый контроль попадают гидросооружения, объекты электро- и теплоэнергетики.

Проверки ожидают и общественные места: школы и детские сады, учреждения культуры и спорта, больницы и поликлиники, общественный транспорт, а также объекты ЖКХ.

Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что для жителей региона ничего не изменится.

— Введение базового уровня готовности не повлияет на повседневную жизнь людей, — сообщил глава региона. — Дополнительные ограничения вводиться не будут. В штатном режиме продолжат работать все учреждения и органы власти.

Режим базовой готовности в нескольких регионах страны ввел президент Владимир Путин 19 октября. Военное положение введено на присоединенных после референдума территориях, еще в 8 приграничных с ними регионах действует средний уровень. Центральный и Южный федеральные округа работают в режиме повышенной готовности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru