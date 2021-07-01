Алексей Текслер и Юрий Буренко обсудили рабочие вопросы

Алексей Текслер и Юрий Буренко. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Сегодня состоялась рабочая встреча Губернатора Челябинской области Алексея Текслера и руководителя чрезвычайного ведомства Южного Урала Юрия Буренко. Повесткой встречи стали вопросы прохождения пожароопасного сезона, безопасности на воде, создания добровольных пожарных дружин, а также материально-технического обеспечения спасателей и пожарных.

По итогам встречи Юрий Буренко рассказал о текущих вопросах взаимодействия.

— Очень полезная встреча. Обсудили с Алексеем Леонидовичем многие значимые, как для региона, так и для нас вопросы. Например, о защите от пожаров удаленных населенных пунктов.За пределом 10-минутного (город) и 20-минутного (село) норматива реагирования сил пожарной охраны в нашей области находится 61населенный пункт. С начала 2020 года, в целях прикрытия территорий создано:

— 2 подразделения Противопожарной службы Челябинской области;

— 17 подразделений добровольных пожарных команд;

— 61 подразделение добровольных пожарных дружин;

— 1 подразделение частной пожарной охраны.

Юрий Буренко. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Это позволило сократить количество выездов с превышением технического регламента на 47,3%. Общий процент прикрытия территории области увеличился на 1,4% и составил 95,2%, а процент прикрытия населения увеличился на 0,56% и составил 99,06% от населения всей области.

Также проинформировал главу региона, что в областной противопожарной службе большое количество автомобилей выработали свой ресурс. Губернатор выступил с инициативой по созданию программы по замене пожарных машин, чтобы эта работа велась системно. Было поддержано и предложение оказать содействие в приобретении ранцевых лесных огнетушителей — это основное средство тушения природных пожаров, которым оснащаются лесопожарные формирования. Ранее приобретенные средства исчерпали свой ресурс.

Один из главных вопросов — безопасное прохождение пожароопасного сезона. В этом году, учитывая погодные условия, зафиксирован рост количества лесных пожаров. Алексей Текслер обозначил, что в этом направлении работу всех подразделений считает удовлетворительной, но расслабляться нельзя, так как пожароопасный сезон продолжается.

Отдельно в ходе встречи затронули тему развития добровольной пожарной охраны. По поручению губернатора на Южном Урале будет создано еще 12 добровольных пожарных команд, что не может не радовать, — подытожил руководитель регионального МЧС.