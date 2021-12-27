Подарок лучше придумать сложно. В Златоусте открыли пожарную часть

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В преддверии Дня спасателя в Златоусте состоялось важное для города событие. Свои двери открыло новое пожарно-спасательное подразделение! Вопрос строительства депо держал на контроле Губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Мы пообщались с начальником Главного управления МЧС России по Челябинской области Юрием Буренко и попросили рассказать, насколько это знаковый для службы день.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

«Район железнодорожного вокзала теперь под надежной защитой! На этой территории проживает 20 тысяч человек, размещен 21 социально-значимый объект, большой частный сектор, а также национальный парк Таганай, где тоже может потребоваться экстренная помощь спасателей. Район выезда огнеборцам хорошо знаком, но ранее приходилось базироваться на улице Лапшина, что значительно увеличивало время реагирования из-за удаленного расположения и наличия перекрываемого железнодорожного переезда.

Здание представляет собой быстровозводимое сооружение модульного типа и включает в себя гаражное отделение на два автомобиля и административные помещения — учебный класс, пункт связи, спортивный зал, комнату отдыха, душевые, мастерскую, и комнату для сушки спецодежды. Для отопления помещений в здании предусмотрена собственная котельная. В новом депо созданы все условия для организации службы, профессиональной подготовки личного состава, проведения технического обслуживания и ремонта техники.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Безусловно — это очень важное событие, решены вопросы противопожарного прикрытия. Территория была удалена, до сегодняшнего дня для прибытия к месту вызова тратилось большое время. Сейчас это 2-3 минуты для того, чтобы добраться до крупных социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием, медицинских учреждений, железнодорожных объектов, национального парка Таганай. Теперь всем, в том числе и нам будет спокойнее. На дежурство в новом доме заступили настоящие профессионалы», — отметил генерал Буренко.

После торжественной части мероприятия для всех гостей провели экскурсию по новому зданию.