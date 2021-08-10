В Челябинске встретили триумфаторов Всероссийских соревнований МЧС

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

На территории Главного управления МЧС России по Челябинской области состоялась встреча с тренерским штабом и представителями сборной региона по пожарно-спасательному спорту. Ребята с блеском выступили на Всероссийских соревнованиях МЧС России, завоевав бронзовые медали, как по взрослым, так и по детям!

Начальник Главного управления Юрий Буренко в этот особенный для ведомства день рассказал, что стоит за этой победой, а также рассказал нашим читателям об истории малоизвестной широкой публике пожарно-спасательного спорта.

СССР. Первые успехи

Первая сборная южноуральских огнеборцев была сформирована в 1959 году под руководством фронтовика Бориса Николаева. Через пять лет челябинские спортсмены в составе сборной РСФСР установили рекорд СССР в пожарной эстафете. В 1968 году на международных соревнованиях наш прикладник Николай Сорокин показал лучший результат в подъёме по штурмовой лестнице, а через год он установил новый рекорд в двоеборье, став чемпионом СССР.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Наше время

Новый этап в развитии пожарно-прикладного спорта наступил в 1994 году с назначением заместителем начальника УГПС Сергея Полозкова, который поставил перед собой задачу возрождения былой славы команды Челябинской области. Тогда, в 1994 году, в городе Брянске сборная Южного Урала, возглавляемая тренером Александром Маслаковым, заняла третье место в группе «Б» и впервые после длительного перерыва завоевала право выступать в сильнейшей лиге.

В 1996 году руководство командой принял на себя Сергей Лаптиев. В 2001 году на зональных соревнованиях в Уфе участники команды Анатолий Мазавин, Николай Александров, Максим Гречко и Александр Колодкин установили новый рекорд России в пожарной эстафете, пробежав четыре этапа по 100 метров с препятствиями за 55,56 секунды. Все признали, что в России появилась ещё одна сильная команда!

Начиная с 1997 года, сборная Челябинской области показывает самые высокие результаты на всероссийских соревнованиях, является постоянной участницей финалов летнего и зимнего Чемпионатов России. А в 2009 и в 2015 годах летние Чемпионаты России по пожарно-прикладному (в дальнейшем пожарно-спасательному) спорту прошли в столице Южного Урала. Представители нашей сборной неоднократно привлекались в состав главной команды страны, становились призерами и победителями европейских и мировых первенств.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Высокую марку держим

Современная команда достигла еще более высоких результатов, что очень почетно не только для главка, но и в целом для нашего региона. Последние 20 лет в общероссийском рейтинге (по линии ведомства, — Прим. авт.) южноуральцы уверенно находятся в числе лидеров. Это подтверждает, что коллектив на правильном пути, что есть преемственность поколений, что все готовы внести свою лепту в общее дело.

Чтобы успешно представить Южный Урал на престижных стартах заблаговременно началась системная подготовка, укрепили учебную базу, провели серию тренировочных сборов. Особое внимание уделили детским секциям по всей области. Работа принесла положительные результаты: дети заняли призовые места в Зимнем и Летнем Чемпионатах МЧС России. А Николай Ласынов пробился в состав сборной страны и в настоящее время выступает на Чемпионате мира в Хорватии.

В целом в 2021 году сборная команда Главного управления МЧС России по Челябинской области по пожарно-спасательному спорту приняла участие в 10 Всероссийских соревнованиях, в которых 8 раз поднималась на пьедестал почета! Кстати, в вышеупомянутом рейтинге — призеров Кубков и Чемпионатов МЧС России с 1992 по 2021 год, сборная Челябинской области занимает третье место, уступая только коллегам из Московской и Свердловской областей.