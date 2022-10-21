В Челябинской области исполнили желание погибшего актера и режиссера Сергея Пускепалиса

В Магнитогорске купили и отправят на Донбасс броневик от имени погибшего актера. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Последнее желание погибшего актера Сергея Пускепалиса решили исполнить в Магнитогорске. Он разбился на фургоне, который хотел подарить бойцам на Донбассе.

Теперь автомобиль будет отправлен из Магнитогорска.

Директор «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий приобрел броневик, а администрация Магнитогорска помогла его укомплектовать.

— Броневик купили на Авито за 3,5 миллиона рублей. У него хорошая броня, снаружи камера наблюдения. Купили ещё продукты, вещи, — рассказал «КП-Челябинск» Олег Лакницкий.

Броневик стоит 3,5 млн рублей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников, узнав об этом, предложил свою помощь. Броневик подремонтировали, покрасили в камуфляжные цвета.

Подключился и губернатор Алексей Текслер. Машину заполнят необходимыми спальниками, матрацами, которые хорошо держат тепло.

«Трест Магнитострой» тщательно подошли к выбору. Там лично знают, что нужно на Донбассе. Сотрудники компании и лично Олег Лакницкий часто ездят в Волноваху и Ясиноватую, помогают там восстанавливать разрушенных здания.

Такая комплектация уже проверена во время командировок на Донбасс. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Мы себе похожий броневичок купили, — поделился водитель компании Андрей. — Стреляют там постоянно, но мы уже привыкли, не боимся.

— Сергей Пускепалис много сделал для Магнитогорска. Руководил театром. Рассказывал нам, что собирается перегнать броневик на Донбасс. А потом, после съемок, хотел в октябре приехать в Магнитогорск, — добавляет Сергей Бердников.

Исполнить его желание в Челябинской области восприняли как важный долг памяти. Связались с отрядом, которому помогал Сергей Пускепалис. Именно им передадут броневик из Челябинской области. На Донбасс он отправится уже в ближайшие дни.

Машина укомплектована и загружена гуманитарной помощью. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сергей Пускепалис Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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