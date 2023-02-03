Как привет из 90-х: что стало с рынком «Порт Артур» в Ленинском районе Челябинска

Торговые ряды назвали в честь районного топонима Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

Жители Ленинского района задались вопросом о судьбе челябинского торгового комплекса «Порт Артур». Крытый рынок, на котором можно было купить все необходимое, сейчас устарел не только физически, но и морально.

— Из двух линий работает только одна, да и то не все отделы. Супермаркеты крупных сетей перетянули на себя всех покупателей. Хотя место — проходное: через него лежит путь к пешеходному мосту через железную дорогу. Рядом несколько многоэтажек и не хватает маленького магазинчика у дома. Думаю, было бы неплохо провести реновацию этого места, — предложил читатель КП, житель одного из соседних домов Станислав. — Пока что это какой-то «привет из 90-х» (хотя открыли его вроде в «нулевые»).

Так выглядит «Порт Артур» изнутри Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

Будет ли реновация знакового для жителей Ленинского места? Вопрос о рынке «Порт Артур» мы задали главе района Александру Орлу в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Он вздохнул и отметил, что подобные вопросы решаются с владельцами.

— У нас основная задача — убедить собственника провести реконструкцию. Если это возможно — поменять использование земельного участка и построить иной объект, который будет пользоваться спросом. Автодорога Меридиан потихоньку облагораживается: появляются коммерческие объекты, магазины, заправки. Давайте поговорим с собственником рынка о его замыслах — пока это очень непрезентабельный вид. Мне тоже стыдновато за эту территорию, — признался Александр Орел.

КП-Челябинск дозвонилась до администрации «Порт Артура». Собственник, представившийся Николаем, от официальных комментариев отказался. Но эмоционально высказался о предложении жителей:

— Пусть сложатся деньгами.

При этом он заявил, что готов обсудить вопрос с властями района и города. По его словам, арендаторов нет, соответственно, нет денег. Летом во второй половине здания планируется сделать садовый центр.

Вторая половина торгового комплекса закрыта на реконструкцию, но никакие работы там не ведутся Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

Между тем, на смену таким «приветам из 90-х» уже приходят современные объекты. Так, недавно в Ленинском районе на месте сауны открылся термальный комплекс. Сейчас это первые термы в черте города, если не считать «Термы Voda», которые территориально относятся к Сосновскому району.

— Когда-то сауны и бани Ленинского района славились по всему городу. Это время проходит. Собственники быстро сориентировались и реализовали инвестпроект. Я сам его посещаю. Считаю, получилась отличная история, — добавил Александр Орел.

СПРАВКА КП

Порт-Артур — неофициальное территории в Ленинском районе города Челябинска. Жителями именуется сокращенно: «Порт». В свое время был преобразован из поселка Шугаевский, который предположительно возник, в первую годовщину падения крепости Порт-Артура на Дальнем востоке — в 1906 году.

Большинство населения поселка составляли казаки, принимавшие участие в защите крепости Порт-Артур как с суши, так и на море. Современник тех событий А. Н. Нечаев в 1909 году писал о Порт-Артуре нелестное: «Худой славой пользуется этот поселок, скрывая в своих закоулках немало преступных людей, пьяных забулдыг и даже беглых каторжан».

В 90-е территорию начали застраивать современными домами, сейчас там довольно безопасно. Микрорайон по-прежнему неофициально называют «Порт», но в последние годы топоним используется все реже.

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