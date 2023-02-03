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Общество3 февраля 2023 10:00

Как привет из 90-х: что стало с рынком «Порт Артур» в Ленинском районе Челябинска

Поговорили с главой района и собственником торгового комплекса
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Торговые ряды назвали в честь районного топонима

Торговые ряды назвали в честь районного топонима

Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

Жители Ленинского района задались вопросом о судьбе челябинского торгового комплекса «Порт Артур». Крытый рынок, на котором можно было купить все необходимое, сейчас устарел не только физически, но и морально.

— Из двух линий работает только одна, да и то не все отделы. Супермаркеты крупных сетей перетянули на себя всех покупателей. Хотя место — проходное: через него лежит путь к пешеходному мосту через железную дорогу. Рядом несколько многоэтажек и не хватает маленького магазинчика у дома. Думаю, было бы неплохо провести реновацию этого места, — предложил читатель КП, житель одного из соседних домов Станислав. — Пока что это какой-то «привет из 90-х» (хотя открыли его вроде в «нулевые»).

Так выглядит «Порт Артур» изнутри

Так выглядит «Порт Артур» изнутри

Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

Будет ли реновация знакового для жителей Ленинского места? Вопрос о рынке «Порт Артур» мы задали главе района Александру Орлу в эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM). Он вздохнул и отметил, что подобные вопросы решаются с владельцами.

— У нас основная задача — убедить собственника провести реконструкцию. Если это возможно — поменять использование земельного участка и построить иной объект, который будет пользоваться спросом. Автодорога Меридиан потихоньку облагораживается: появляются коммерческие объекты, магазины, заправки. Давайте поговорим с собственником рынка о его замыслах — пока это очень непрезентабельный вид. Мне тоже стыдновато за эту территорию, — признался Александр Орел.

КП-Челябинск дозвонилась до администрации «Порт Артура». Собственник, представившийся Николаем, от официальных комментариев отказался. Но эмоционально высказался о предложении жителей:

— Пусть сложатся деньгами.

При этом он заявил, что готов обсудить вопрос с властями района и города. По его словам, арендаторов нет, соответственно, нет денег. Летом во второй половине здания планируется сделать садовый центр.

Вторая половина торгового комплекса закрыта на реконструкцию, но никакие работы там не ведутся

Вторая половина торгового комплекса закрыта на реконструкцию, но никакие работы там не ведутся

Фото: Алина КУНГУРЦЕВА

Между тем, на смену таким «приветам из 90-х» уже приходят современные объекты. Так, недавно в Ленинском районе на месте сауны открылся термальный комплекс. Сейчас это первые термы в черте города, если не считать «Термы Voda», которые территориально относятся к Сосновскому району.

— Когда-то сауны и бани Ленинского района славились по всему городу. Это время проходит. Собственники быстро сориентировались и реализовали инвестпроект. Я сам его посещаю. Считаю, получилась отличная история, — добавил Александр Орел.

СПРАВКА КП

Порт-Артур — неофициальное территории в Ленинском районе города Челябинска. Жителями именуется сокращенно: «Порт». В свое время был преобразован из поселка Шугаевский, который предположительно возник, в первую годовщину падения крепости Порт-Артура на Дальнем востоке — в 1906 году.

Большинство населения поселка составляли казаки, принимавшие участие в защите крепости Порт-Артур как с суши, так и на море. Современник тех событий А. Н. Нечаев в 1909 году писал о Порт-Артуре нелестное: «Худой славой пользуется этот поселок, скрывая в своих закоулках немало преступных людей, пьяных забулдыг и даже беглых каторжан».

В 90-е территорию начали застраивать современными домами, сейчас там довольно безопасно. Микрорайон по-прежнему неофициально называют «Порт», но в последние годы топоним используется все реже.

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