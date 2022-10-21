Алексей Текслер в Магнитогорске: «Я буду поддерживать развитие университета»

Фото: МГТУ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в рамках рабочего визита в Магнитогорск впервые посетил Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова. Губернатор прибыл в вуз вместе с министром образования и науки Челябинской области Александром Кузнецовым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым.

Алексей Леонидович побывал в многопрофильном колледже МГТУ им. Г.И. Носова, где ознакомился с результатами реализации федерального проекта «Профессионалитет» - образовательной программой, которая позволяет студенту стать высококвалифицированным специалистом на ведущем предприятии своего города и региона.

Фото: МГТУ

Здесь губернатору показали созданный образовательно-производственный кластер, который оснащен по последнему слову техники. Например, в лаборатории технологии листового сортового и метизного производства им. Вадима Леонидовича Колмогорова установлены лабораторные прокатные и волочильные станы, тренажерный комплекс с реальными пультами управления «Печь с шагающими балками», тренажер «Вальцовщик стана холодной прокатки: участок дрессировки и правки оцинкованной полосы», тренажер «Линия загрузки заготовок».

На втором этаже размещены лаборатории: «Дефектоскопия и неразрушающий контроль металлов и изделий», «Металлография и основы металлургического производства, промышленной автоматики», а так же лаборатория-мастерская «Технологии металлургического производства» имени Абдрашита Мусеевича Бигеева. Всего в «Профессионалитете» оборудованы 8 именных лабораторий.

Каждый выпускник федеральной программы «Профессионалитет» будет трудоустроен на ведущие предприятия города.

Кроме того, Алексей Леонидович посетил и предуниверсарий вуза – Проектную школу, центр цифрового образования детей «IT-куб», детский технопарк «Кванториум».

«IT-куб» открылся в Магнитогорске на площадке МГТУ им. Г.И. Носова в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и национального – «Образование» 1 сентября текущего года. Университет и ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» стали основными партнерами центра. Теперь здесь дополнительно получают образование дети в возрасте от 6 до 18 лет в сфере современных цифровых технологий. Все эксперименты и образовательный процесс проходит под наставничеством опытных педагогов.

Фото: МГТУ

В Проектной школе уже привыкли к высокопоставленным гостям, однако, губернатор здесь впервые. Здесь учатся, развиваются и получают новые знания старшеклассники 10–11-х классов по современным программам. Кроме общеобразовательных дисциплин учащиеся постигают инновационные технологии: информационная безопасность, виртуальная и дополненная реальность, инженерное моделирование, автоматизация бизнес-процессов, технологии в области альтернативной энергетики и искусственного интеллекта, разработка технологий полёта и применение беспилотных летательных аппаратов.

Те практики, которые есть в МГТУ – одни из лучших в стране. Мы видели Проектную школу – общеобразовательную школу при университете - инициатива МГТУ и партнеров, где учатся дети 10 - 11 классов – это профориентационный проект. Далее идет Многопрофильный колледж с программой «Профессионалитет». Здорово, что участие принял колледж при МГТУ, а значит, в программе участвует и сам вуз. Вуз известный, мы сегодня при входе видели, сколько директоров комбината вышли из стен именно этого университета, а это – знак качества. Я уверен, что сегодня как раз мы общались с будущими директорами ММК, которые пока только обучаются в школе и центрах при университете. Вот эта лесенка от профориентации и общеобразовательных форматов до высшей школы – тот лифт, который позволяет попадать в эту среду и соответственно дальше расти. Показательно и то, что большинство ребят, которые оканчивают МГТУ остаются жить и работать в Челябинской области, а это очень важное направление, связанное с развитием региона. За это я благодарен ректорату МГТУ и руководству ММК за то, что у них так налажено взаимодействие друг с другом», - поделился впечатлениями Алексей Текслер.

К частому вниманию привыкли и воспитанники детского технопарка «Кванториум», который оснащен высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. В «Кванториуме» обучают на 4 площадках. Первая - «IT-квантум», где дети осваивают программы веб-разработки, мобильной разработки, системного администрирования и интернета вещей. Вторая - «VR/ AR- квантум» - изучение 3D моделирования, видео и фото съемки 360°, разработка AR/VR/MR приложений для различных устройств. Третья - «Робоквантум» - LEGO MindStorms EV3, TETRIX, VEX, Эвольвектор, Robotis Bioloid, Turtlebot, MakeBlock и четвертая – «Хай-Тэк» - CAD-проектирование, лазерные, аддитивные, промышленные технологии, электроника.

Фото: МГТУ

Не обошел вниманием Алексей Текслер и новейшую современную лабораторию университета. Эта лаборатория «Виртуальная и дополненная реальность», которая позволяет обучать специалистов в сфере сквозных цифровых технологий, включая их в междисциплинарные проекты, а также исследовать возможности применения современных технологий виртуальной и дополненной реальности в области образования, туризма, энергетики, машиностроения, архитектуры и другие.

«Что касается МГТУ им. Г.И. Носова, то я очень хорошо знаю этот университет, несмотря на то, что впервые сюда приехал, он активный участник всех наших региональных программ по развитию высшей школы. Консорциум образован для всех ведущих вузов региона, где МГТУ играет значимую роль. Даже тот кампус, который будет строиться в Челябинске, в том числе и МГТУ принимает участие в разработке концепции его наполняемости. Мы с ректором МГТУ договорились, об участии в проекте «Приоритет – 2030» - это ключевой проект Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. МГТУ достоин принять в нем участие, вуз будет готовить заявку на следующий отбор, а я, как губернатор, буду максимально помогать, лично принимать участие при защите этой заявки на конкурсе в Москве – это будущее МГТУ и, безусловно, я буду поддерживать развитие университета. - сказал Алексей Леонидович.

Также Алексей Леонидович побывал и на площадке научно-образовательного центра «Шнайдер – Электрик» МГТУ им. Г.И.Носова, который в 2016 году был запущен силами инженеров Екатеринбургского филиала «Шнейдер-Электрик» (Schneider Electric), ООО «ПО ПРИВОД-АВТОМАТИКА» и преподавателями вуза.

Schneider Electric – мировой эксперт в области управления энергией и автоматизации. В России всемирно известная французская компания имеет 6 собственных заводов и 3 логистических центра. Здесь бакалавры, студенты и аспиранты занимаются проектированием, разработкой программ управления.

Поделился впечатлениями об итогах встречи и глава города Магнитогорска Сергей Бердников:

«В ходе осмотра мы провели ряд встреч и были приняты решения, которые будут способствовать развитию нашей системы и системы высшего образования в нашем городе. Сегодняшние решения пойдут на пользу всем нам, горожанам, и особенно нашим с вами детям, будущим студентам».

Также итоги визита прокомментировал ректор МГТУ им. Г.И. Носова, Михаил Чукин:

«Мы получили высокую оценку работы от губернатора. Это вдохновляет на дальнейшее развитие. Те договоренности, которые были достигнуты в ходе визита Алексея Леонидовича по развитию предуниварсария, расширения проекта «Профессионалитет», создание интерната в проектной школе для иногородних учеников - будут развиваться. Безусловным положительным моментом стала поддержка губернатором проекта по развитию учебно-научного центра, как кампуса приоритетного развития региона и города, где будет собрана вся инновационная инфраструктура, будет развиваться технологическое предпринимательство, рождаться новые команды и стартапы SPV-компаний на самом высоком технологическом уровне».

На правах рекламы