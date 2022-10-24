«Хоть дыши через раз»: челябинцы несколько дней добивались откачки зловонных стоков из квартир и два месяца живут с затопленным подвалом

В подвале – фекалий по колено. В старой двухэатжке коммуникации ни к черту, жалуются жители Фото: Ирина Бушуева

3 дня с фекалиями в квартирах. И почти два месяца с подвалом, где этих зловонных стоков уже по пояс. Жители двухэтажки в Тракторозаводском районе Челябинска с грустью шутят: «никак не могут перестать дышать через раз». С трудом они добились откачки затопленных ванн и унитазов, однако под домом – все никак не станет сухо. Отсюда и запах, и сырость. Впереди зима – все еще и замерзнет, опасаются челябинцы.

Сколько им еще вдыхать токсичные пары, и почему пришлось несколько дней страдать с затопленными санузлами – выяснял журналист КП-Челябинск.

СТРЕСС С ДУШКОМ

Унитаз и ванна – переполнены фекалиями, запах – вдохнуть страшно. Такую зловонную атаку жители 36-го дома на улице Котина терпели три дня. Заявку сделали сразу, в прошлую среду. Но ее закрыли, мол, все устранено. Оформили новую. Раз 15 позвонила в управляющую компанию, рассказывает КП-Челябинск жительница одной из пострадавших квартир Ирина:

– Потом уже к депутату обратилась. Наконец-то смогли выйти на инженера. К нам приехали, посовещались. И только в пятницу все откачали. Три квартиры пострадало. Стресс такой был!

Почему испытывать стресс с душком пришлось три дня – в управляющей компании комментировать отказались. Зато раскрыли подробности проделанной работы.

– Был подпор колодцев. Когда они заполняются, стоки идут обратно в подвал, в квартиры. Мы передали заявку в МУП «ПОВВ». Это их зона ответственности. Приехала бригада и прочистила колодец, – поделились в УК «Челябинск».

Жалобы жителей услышали и в городской администрации. И подключились к решению проблемы.

– Информацию передали нам. Мы содействовали для ускорения процесса. Был засор, устранили. В целом проблема частая. Наружную канализацию чистят, с внутренней – все зависит от жильцов, могут, например, случайно кинуть мусор, – пояснил главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Челябинска.

ОДНОЙ МАЛО ПЕЧАЛИ – ЕЩЕ ПОДВАЛ НЕ ОТКАЧАЛИ

На Котина 36 причина зловонного потопа другая – прорыв канализационной трубы, считают жители. Дом двухэтажный, старый – 66 лет. Стены и фундамент еще постоят, а вот с коммуникациями беда – все ветхое, говорит Ирина. И затопленные квартиры – это полбеды.

– В подвале стоков – по пояс. Запах ужасный – и на улице, и в квартирах. Мы на первом этаже, все под нами. Дышим этими парами. А еще сырость, мокрицы двухвостки и комары. Около полутора месяца. Писали в прокуратуру – приходили, посмотрели и ушли. Скоро зима, все замерзнет, и вдруг трубы лопнут.

Страдают от затопленного подавала челябинцы уже почти два месяца. Откачка из люков в прошлые выходные помогла осушить лишь санузлы в квартирах. Когда будет сухо и под домом – в управляющей компании пояснить отказались. Мол, вся информация уже передана в администрацию. Там – отправили в УК. Не стали ничего говорить по телефону и в МУП «ПОВВ» – общаться готовы только в официальной переписке. Мы так и поступили – КП-Челябинск направила в организацию запрос.

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