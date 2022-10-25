Камеры наблюдения, современные туалеты и яркие сидения: в Челябинске показали дизель-поезд «Орлан»

Новый дизель-поезд. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Совсем скоро челябинцы смогут доехать до Екатеринбурга на дизель-поезде «Орлан». Продажа билетов начнется 1 ноября, а в первую поездку он отправится 11 ноября.

Проезд будет стоить 614 рублей. Время в пути – 3 часа 56 минут. Из Челябинска рельсовый автобус будет отправляться в 06.50, а прибывать в Екатеринбург в 10.46. Обратно будет отправляться в 18.07 и прибывать в 22.04.

Билет будет стоить 614 рублей. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

— «Орлан» — современный дизель-поезд, оборудованный климатической установкой, мягкими сидениями, санитарными модулями и всем необходимым для маломобильных пассажиров, — сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

Билеты начнут продавать 1 ноября. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

Ранее мы писали, что поезд будет останавливаться на станции Челябинск-главный, у ТРК «Фиеста», на станциях Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей, Полевской, Первомайская и Екатеринбург-пассажирский.

Поезд начнет ездить 11 ноября. Фото: пресс-служба ЮУЖД.

ЧТО ТАКОЕ «ОРЛАН»?

«Орлан» — дизель-поезд, его также называют рельсовый автобус. Иными словами, ему не нужно электричество. Состоит из трех вагонов с климат-контролем и системой обеззараживания воздуха. А первый вагон будет адаптирован для маломобильных пассажиров. Максимальная скорость — 120 км/час.

Напомним, соглашение о его запуске подписали губернаторы двух регионов — Алексей Текслер и Евгений Куйвашев — на выставке «Иннопром».

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