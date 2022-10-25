В 2022 году в Челябинской области 1290 детей-сирот обрели новые семьи

Ирина Буторина: «В области проводится масштабная работа по популяризации традиционных семейных ценностей и укреплению института семьи и брака».

Мама, папа, я - крепкая и дружная семья, построенная на любви и взаимопонимании. В Челябинской области много внимания уделяют поддержке семейных ценностей: оказывают материальную и психологическую помощь, учреждают награды, проводят фестивали и помогают южноуральцам, которые берут под опеку сирот. Для министерства социальных отношений региона это один из приоритетов в работе.

ЧТОБЫ БЫЛО БОЛЬШЕ ПОЛНЫХ И СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ!

Для поддержки семей с детьми в Челябинской области работает эффективная система мер, предоставляется больше 30 различных пособий и выплат. В 2022 году на эти цели в областном и федеральном бюджетах предусмотрено свыше 25 млрд руб. - на 4,5 млрд руб. больше, чем год назад.

— В области проводится масштабная работа по популяризации традиционных семейных ценностей и укреплению института семьи и брака. Учреждены региональные награды, которые мы вручаем за успехи в воспитании детей: знаки отличия «Материнская слава», «Семейная доблесть». Представители региона ежегодно принимают активное участие во всероссийском конкурсе «Семья года», и традиционно южноуральцы - в числе победителей. Второй год подряд в области при поддержке министерства проходит вручение семейной награды «Зерна», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — То, что я перечислила, - это лишь верхушка айсберга. У всех мероприятий, которых на самом деле огромное количество, цель одна - чтобы было больше крепких, полных, счастливых семей!

ПОДАРИ КРЕПКУЮ СЕМЬЮ

Особое внимание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Сейчас в региональном банке числится 1718 человек, за девять месяцев 2022 года в семьи передали 1290 детей. Устроить ребят в семьи и подготовить родителей к такому ответственному шагу помогают в школах приемных родителей (ШПР).

— Ежегодно ШПР проходит больше 200 семей, готовых стать приемными родителями, — говорит директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Надежда» в Челябинске Радмила Кокчиева. — Школа приемных родителей реализует полный цикл семейного устройства детей. Это подготовка кандидатов к школе, детей центра - к устройству в семью, подбор семьи для ребенка, сопровождение процесса знакомства и сопровождение замещающей семьи. Помимо основной программы есть дополнительные обучающие модули, где готовят родителей к приему сложных категорий детей: подростков, сиблингов, детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в центре начали работать с родителями, желающими принять в семью детей из зон боевых действий.

Именно такую Школу приемных родителей прошел челябинец, многодетный отец Евгений Щерба. Год назад они с супругой Оксаной взяли под опеку двух племянников – братьев-подростков 14 и 17 лет, чьи родители умерли. Как признается Евгений, этот год был непростым, но постепенно отношения с ребятами налаживаются, в этом помогают знания, полученные в ШПР.

— Мы воспитали троих детей, двое - уже со своими семьям, я даже стал дедом! Младшая дочь 17 лет живет с нами, — рассказывает Евгений, врач психиатр-нарколог. — С ребятами мы не чужие, родственники. Но решение взять над ними опеку было непростым. Хотя к сложностям, которые нас ждут, мы были готовы - об этом, не таясь, говорят в ШПР.

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДОНБАССА

В этом году в работе минсоца появилось новое направление - помощь детям с психоэмоциональными травмами, в том числе тем, кто прибыл из зон боевых действий.

Площадкой был выбран Комплексный центр социального обслуживания населения Миасса.

Как рассказала директор КЦСОН Светлана Клыкова, на средства гранта, полученного от Фонда поддержки детей, с 1 июля идет работа по подготовке технической базы (закупка оборудования, обустройство «зеленой» и сенсорной комнат) и по обучению специалистов.

— Пока ребята из Донбасса к нам не поступали, работаем с детьми, потерявшими родителей, перенесшими насилие или ставшими его свидетелями, — говорит Светлана Клыкова. — Психолог и соцработник сначала проводят диагностику, потом мероприятия по реабилитации, ресоциализации. Директор центра социальной защиты «Семья» Мария Кузнецова рассказала, что сейчас психологи их центра работают с тремя ребятами из Донбасса по снижению тревожности - готовят к приему в новую семью.

ФАКТ

С 2021 года замещающие семьи с пятью и более детьми получают выплату на покупку машины - 70% от стоимости (не более 1 млн 50 тыс. руб.). На эти цели в областном бюджете запланировано 12 млн руб. Выплату уже оформили 22 семьи.

ЦИФРА

9 983 ребенка проживают в приемных и опекаемых семьях

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