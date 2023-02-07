Давила на пищевод и сердце: в Челябинске кардиохирурги удалили огромную аневризму и спасли молодую маму

Юля хорошо перенесла операцию. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Юля Табиева из Магнитогорска – молодая мама близнецов. Но уставала она не из-за непосед-сыновей. Тяжело дышать и двигаться было из-за новообразования, которое давило на пищевод, трахею и сердце. Чтобы спасти жизнь пациентке, в грудную клетку ей пришлось поставить протез.

Списывала все на беременность

В 29 лет Юля родила двух близнецов и начала замечать неполадки в организме. Когда лежала на спине, было тяжело дышать. Проходила обследования, но УЗИ сердца ничего не показало. Тогда молодая мамочка отмахнулась от своих ощущений, подумала, мол из-за беременности некоторые органы немного «съехали». Но прошел год, а лучше не становилось. Ощущение сдавленности было все сильнее.

В декабре прошлого года рентгенография показала новообразование. Оказалось, что это огромная аневризма. В местной поликлинике накануне Нового года помочь не могли. Тогда Юля обратилась в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске. Там ее оперировали 10 лет назад.

Тогда у Юли случайно нашли аневризму восходящего отдела аорты. Она особо и не беспокоила, но за год сильно выросло. Решили – нужно оперировать. Тогда аортальный клапан сохранили, а корень и восходящий отдел аорты протезировали.

Аневризма была мешковидной формы. Фото: пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии

Могла умереть в любой момент

В январе этого года Юля снова оказалось на операционном столе в кардиоцентре. Долго и сложно хирурги боролись за жизнь молодой мамы.

− В неоперированном ранее участке аорты сформировалась аневризма мешковидной формы очень больших размеров, которая вплотную приросла к задней поверхности грудины. Она сдавливала окружающие структуры – пищевод, трахею, сердце, − рассказали в пресс-службе Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии.

Такая аневризма могла лопнуть в любой момент. Кровотечение стало бы фатальным. Такая трагедия произошла с отцом Юли. Совсем молодой, 25-летний, мужчина возвращался домой и погиб от разрыва аневризмы аорты.

Операция длилась больше семи часов. Аппарат искусственного кровообращения помог разгрузить сердце и снизить давление на сосуды. По миллиметру заходили в грудную клетку. Вместо оставшегося участка аорты установили протез.

Юля уже восстановилась и едет домой, где ее очень ждет семья.

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