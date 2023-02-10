«Лучше наши химозные огурцы, чем китайские»: член Общественной палаты Челябинской области, фермер Алексей Гараев о китайских огурцах и санкциях

Алексей Гараев уверен: нужно предпринимать меры. Фото: Общественная палата Челябинской области

Челябинск гудит уже вторую неделю – где это видано, чтобы огурцы подбирались по стоимости к мясу! Объяснили скачок цен сезонностью и потерей урожая в странах Центральной Азии, откуда нам обычно в это время завозили овощи. Ситуация плачевная во всей стране, и сейчас власти ищут альтернативу – чем заменить исчезающие со складов запасы огурцов. В том числе речь могут привлечь малые хозяйства, которым до этого был закрыт пусть в сетевые магазины. Мы поговорили с членом Общественной палаты Челябинской области, фермером Алексеем Гараевым. Публикуем его мнение.

О СИТУАЦИИ С ОГУРЦАМИ

- Откуда огурец за 150 рублей? Проблема здесь не только в поставках из Узбекистана и Таджикистана, она глобальнее. В России нет своего семенного фонда. Мы все закупаем в Европе через параллельный импорт (через Казахстан, например). А чтобы создать фонд в стране потребуется 10-15 лет. Производители ушли с закрытого грунта, для их выращивания нужны улучшители роста, утвердители почвы и пр. Все это также поставляется из-за рубежа. Третье – стоимость электроэнергии, а ее нужно для таких теплиц много. В цену закладываются траты на солярку и бензин, которые у нас нисколько не подешевели с момента введения санкций. Плюс зарплата работниками. И не забывайте про перекупщиков, которые тоже делают свою накрутку. Получаем вот такую цену.

С момента введения санкций я очень надеялся, верил, что мы встанем в полный рост: АПК будет получать бесплатно или по очень низкой цене солярку – хотя бы как в Казахстане по 20-23 рубля, а не по 60 рублей, электроэнергия будет по 50 копеек, а не по 5-10 рублей. Хотя о господдержке заявляют, но по факту это все на словах и бумаге. Нашим сельхозпроизводителям все равно очень трудно.

На весь юг Челябинской области, который когда-то считался овощным краем, осталось несколько мелких фермеров. И то они постепенно снижают обороты. Один из таких – производит лук, морковь, свеклу отличного качества, он не то что зайти в сети не может, он и по торгам не может пройти на поставку овощей в социальные учреждения Магнитогорска! Зато проходят с далеко не высокого качества продукцией из Центрально-Черноземного района.

В регионе есть фермеры, которые выращивают отборные овощи. Фото: предоставлено Алексеем Гараевым

Что может произойти, если не решить проблему с поставками огурцов? Пойдет продукция из Китая. А китайские огурцы, как впрочем и из Турции, Азербайджана есть же невозможно - чтобы довести овощ, его еще на этапе роста начинают пичкать химией. Конечно, огурцы, выращенные в теплицах по старым технологиям, гораздо вкуснее и полезнее, чем те, что производят, по сути, на вате и свете с капельным поливом. Но огурцы из наших теплиц хотя бы не требуют такого количества химии для поддержания вида при поставках. Рисков меньше. Лучшим вариантом будет, если власти пригласят представителей ГК «Рост» (выкупили в 2021 году агрокомплексы «Чурилово» и «Горный» в Челябинской области), чтобы договориться об определенной квоте на область, а также обратят внимание на районы, где занимаются овощеводством мелкие фермеры. Например, о квоте можно договориться и с агаповским агрокомплексом. Пока же рынок пустили на самотек – как решит рынок, так и будет. А, на мой взгляд, вопросами качественного питания населения должна заниматься власть.

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПИТАТЬСЯ НОРМАЛЬНО

На мой взгляд, теме продовольственной безопасности в стране нужно уделять больше внимания. Люди должны три раза в день питаться качественной едой. Не химозными окорочками от птицы, выращенной за месяц, идеальной свининой, выращенной за 10-11 месяцев, а не за полгода за счет ускорителей роста. Не дело, когда дети едят соевые сосиски и непонятное мясо. Да, продукты хорошие есть, но могут ли себе их позволить все? Цены заоблачные, при минимальном росте пенсии и небольшом доходе в семье.

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