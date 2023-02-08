В Челябинске родители учеников скидываются на репетитора, пока в школе не могут найти учителя биологии

Один урок может стоить классу 1000 рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В челябинской школе №58 с начала нового полугодия не преподают биологию. Объяснять школьникам «пестики и тычинки» и готовить их к ЕГЭ некому – единственный учитель ушла в декрет в конце второй четверти, а на замену ей устраиваться никто не спешит. Детей такой расклад устраивает. Меньше уроков – больше свободного времени. А вот родители пятиклассников бьют тревогу и даже планируют нанять для всего класса репетитора. Но за эти знания им придется платить из своего кармана.

– Уважаемые родители, поступило предложение от родителей 5 класса нанять репетитора по биологии, так как в данный момент учителя-предметника в школе нет и неизвестно, будет ли до конца учебного года, – предлагают родители одного из классов.

По данным инициативной группы, за урок педагог из медицинского университета попросит с класса одну тысячу рублей. Больше слушателей – меньше цена. Плюс-минус 40 рублей с человека. «Совсем немного за бесценные знания по биологии» – скажут одни, вторые возмутятся: «Образование по конституции бесплатное!». И все будут правы.

Возможно, с планами о найме репетитора родители поторопились. Как рассказала КП-Челябинск директор школы Ольга Алексеева, объявления о вакансии выставлены, педагога активно ищут.

– За два года третий учитель ушла в декретный отпуск. Сейчас вакансии выставлены на всех возможных сайтах. Ищем замену, в том числе от соседних школ, чтобы по-совместительству учитель пришел. Обратились в педагогический университет. Ситуация грустная, но мы ее решением занимаемся. Я понимаю беспокойство родителей и учеников, – объяснила Ольга Алексеева.

Помимо пятиклассников без биологии остались и старшие классы, которым сдавать профильные экзамены. Родителям в любом случае придется нанимать репетитора.

Директор школы успокаивает, что учитель до конца года обязательно найдется, учебный план скорректируют, дети получат недостающие знания и оценки, все будут аттестованы. Правда, как - каждый день будут ставить биологию или проводить через день контрольные? Этот вопрос остается пока открытым.

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