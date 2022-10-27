Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье27 октября 2022 4:30

Задай вопрос доктору: гинеколог-репродуктолог ответит, почему не получается забеременеть и лечится ли бесплодие

Кристина Сергеевна Смолякова разбирается в лечении бесплодия и в ЭКО
Источник:kp.ru
В профессии Кристина Сергеевна Смолякова 10 лет. Фото: «ДНК Клиника»

В профессии Кристина Сергеевна Смолякова 10 лет. Фото: «ДНК Клиника»

Парам, которые больше года не могут забеременеть, обычно ставят диагноз «бесплодие». Но почему так происходит? Можно ли это вылечить? В каком случае не обойтись без ЭКО? Как к нему подготовиться, как это происходит и насколько экстракорпоральное оплодотворение эффективно?

Предлагаем задать все интересующие вас вопросы по этой теме врачу акушеру-гинекологу, репродуктологу, специалисту ультразвуковой диагностики «ДНК Клиники» с 10-летним стажем — Кристине Сергеевне Смоляковой.

Для этого заполните форму ниже, вписав имя, почту и вопрос. Электронная почта нужна для того, чтобы вы оперативно получили ответ. Также ответы врача-эксперта мы будем публиковать ниже этой формы: это поможет другим читателям найти нужную им информацию.

Время здоровьяБИЗНЕС-ПРЕСС