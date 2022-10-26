Просили никому не отдавать: жительница Челябинской области лишилась 1 млн рублей, пытаясь продать квартиру

Обещание купить жилье стало лишь предлогом для похищения денег Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Троицке Челябинской области женщина лишилась более миллиона рублей в тщетной надежде продать квартиру. Мошенники умоляли ее никому другому не отдавать жилье, но на самом деле два дня водили за нос и отобрали все сбережения.

52-летняя медработница опубликовала в интернете объявление о продаже своей квартиры. Вскоре ей позвонила потенциальная покупательница. По телефону незнакомка рассказала, что как можно скорее хочет приобрести недвижимость. Но вот беда, прямо сейчас она в командировке и не может подписать в Троицке договор купли-продажи.

Собеседница убеждала троичанку, что квартира ей очень-очень понравилась. Даже предложила заплатить 50 тыс. рублей только за то, чтобы хозяйка сняла с сайта объявление о продаже недвижимости, и желанная жилплощадь не досталась бы конкуренту.

Жительница Троицка уже предвкушала скорую продажу жилья, когда мнимая покупательница попросила включить в переговоры своего брата. Мужчина должен был помочь в оформлении сделки.

Брат-самозванец не дал медработнице опомниться и сразу же потребовал данные банковской карты и коды из начавших приходить СМС-ок. Мужчина заявил, что это нужно для внесения предоплаты за квартиру.

Прямо во время разговора с аферистом горожанка стала получать сообщения от своего банка о списании денег. Но собеседник мастерски врал и сумел убедить женщину, что это не у нее крадут средства, а наоборот, ей начисляют предоплату. Обманщик так одурманил троичанку, что та даже не попыталась проверить состояние своего банковского счета.

Не опомнилась женщина и на следующий день, когда мошенник повторно позвонил и изложил новую выдумку. Мужчина рассказал, что из-за досадной банковской ошибки хозяйке квартиры нужно снять все деньги со счетов, а наличные переслать ему через терминал. Мошенник клялся, что уже через четыре часа все средства вернут владелице.

В банках у женщины хранилось более миллиона рублей. Получить такую сумму наличными в Троицке оказалось невозможно, поэтому медработница поехала в областной центр. В Челябинске она обналичила все сбережения — 1 млн 60 тыс. рублей, а еще сняла 48 тыс. рублей с кредитной карты. Все эти деньги она отправила мошенникам. Для этого пришлось сделать через терминалы больше трех десятков переводов.

В общей сложности за время общения с аферистами женщина потеряла 1 млн 120 тыс. рублей. Выяснив, что сбережений у жертвы не осталось, обманщики перестали выходить на связь. Только тогда троичанка поняла, что ее обвели вокруг пальца. Женщина обратилась за помощью в полицию.

— По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Преступников сейчас пытаются разыскать. Если это удастся сделать, аферистам будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

Такой случай мошенничества на крупные суммы — далеко не единственный в Челябинской области. Ранее обманщики отобрали у пенсионера 1,6 млн рублей. Пожилой человек проявлял бдительность, но мошенники не сдавались и три дня уговаривали его, чтобы заполучить деньги.

Эксперты говорят, что телефонные мошенники сейчас используют 10-15 схем отъема денег. В последнее время список приемов обманщиков пополнился новыми.

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