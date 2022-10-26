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Общество26 октября 2022 8:36

Просили никому не отдавать: жительница Челябинской области лишилась 1 млн рублей, пытаясь продать квартиру

Медработница из Челябинской области потеряла миллион рублей, пытаясь продать квартиру
Елена КОЛЧИНА
Обещание купить жилье стало лишь предлогом для похищения денег

Обещание купить жилье стало лишь предлогом для похищения денег

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Троицке Челябинской области женщина лишилась более миллиона рублей в тщетной надежде продать квартиру. Мошенники умоляли ее никому другому не отдавать жилье, но на самом деле два дня водили за нос и отобрали все сбережения.

52-летняя медработница опубликовала в интернете объявление о продаже своей квартиры. Вскоре ей позвонила потенциальная покупательница. По телефону незнакомка рассказала, что как можно скорее хочет приобрести недвижимость. Но вот беда, прямо сейчас она в командировке и не может подписать в Троицке договор купли-продажи.

Собеседница убеждала троичанку, что квартира ей очень-очень понравилась. Даже предложила заплатить 50 тыс. рублей только за то, чтобы хозяйка сняла с сайта объявление о продаже недвижимости, и желанная жилплощадь не досталась бы конкуренту.

Жительница Троицка уже предвкушала скорую продажу жилья, когда мнимая покупательница попросила включить в переговоры своего брата. Мужчина должен был помочь в оформлении сделки.

Брат-самозванец не дал медработнице опомниться и сразу же потребовал данные банковской карты и коды из начавших приходить СМС-ок. Мужчина заявил, что это нужно для внесения предоплаты за квартиру.

Прямо во время разговора с аферистом горожанка стала получать сообщения от своего банка о списании денег. Но собеседник мастерски врал и сумел убедить женщину, что это не у нее крадут средства, а наоборот, ей начисляют предоплату. Обманщик так одурманил троичанку, что та даже не попыталась проверить состояние своего банковского счета.

Не опомнилась женщина и на следующий день, когда мошенник повторно позвонил и изложил новую выдумку. Мужчина рассказал, что из-за досадной банковской ошибки хозяйке квартиры нужно снять все деньги со счетов, а наличные переслать ему через терминал. Мошенник клялся, что уже через четыре часа все средства вернут владелице.

В банках у женщины хранилось более миллиона рублей. Получить такую сумму наличными в Троицке оказалось невозможно, поэтому медработница поехала в областной центр. В Челябинске она обналичила все сбережения — 1 млн 60 тыс. рублей, а еще сняла 48 тыс. рублей с кредитной карты. Все эти деньги она отправила мошенникам. Для этого пришлось сделать через терминалы больше трех десятков переводов.

В общей сложности за время общения с аферистами женщина потеряла 1 млн 120 тыс. рублей. Выяснив, что сбережений у жертвы не осталось, обманщики перестали выходить на связь. Только тогда троичанка поняла, что ее обвели вокруг пальца. Женщина обратилась за помощью в полицию.

— По заявлению потерпевшей возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Преступников сейчас пытаются разыскать. Если это удастся сделать, аферистам будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей.

Такой случай мошенничества на крупные суммы — далеко не единственный в Челябинской области. Ранее обманщики отобрали у пенсионера 1,6 млн рублей. Пожилой человек проявлял бдительность, но мошенники не сдавались и три дня уговаривали его, чтобы заполучить деньги.

Эксперты говорят, что телефонные мошенники сейчас используют 10-15 схем отъема денег. В последнее время список приемов обманщиков пополнился новыми.

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