Казахстан вступает в новую эру развития

20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы

Так, в рамках концепции «слышащего государства» выработан ряд действенных реформ, планомерно реализуемых на сегодняшний день. Уже на данном этапе проведена колоссальная работа в этом направлении, где одну из ключевых ролей можно отвести проведению Республиканского всенародного референдума по поправкам в Конституцию.

В ИНТЕРЕСАХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Результатом данного мероприятия стало принятие поправок в главный закон страны, закрепляющих окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством, гарантирование основных прав казахстанцев, в том числе создание конституционного суда, закрепление на конституционном уровне принадлежности земли и ее недр народу, статуса омбудсмена и другое.

Как известно, 20 ноября этого года в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы, которые стали также следствием выдвинутых высшим политическим руководством страны демократических инициатив. В частности, в послании К.-Ж. Токаева народу Казахстана было предложено ограничить президентский мандат одним сроком. Это, как заявил сам Касым-Жомарт Кемелевич «…обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития… Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов пойти на досрочные президентские выборы, даже несмотря на сокращение собственного срока полномочий… Предлагаемая мной конституционная новелла значительно снизит риски монополизации власти…».

Таким образом, на конституционном уровне предприняты меры, препятствующие созданию автократического режима в стране, концентрации власти в течение длительного периода в руках одного человека, что закрепляет основы преемственности и демократии.

В этих же целях реализуется поэтапный ввод выборности акимов различных уровней.

НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

При этом принятые политические реформы находят отражение в обновленной Конституции. С учетом того, что срок полномочий судей конституционного суда в РК теперь дольше президентского и парламентского, создан действенный барьер для внесения изменений и поправок в основной закон.

В преддверии предстоящих важных общественно-политических мероприятий в РК важное значение имеет также заложенный еще более полугода назад принцип обновления политического поля, когда президент РК предложил перейти к смешанной системе формирования Парламента и маслихатов, путем выдвижения не только представителей официальных партий, но и народных признанных лидеров.

НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

В ходе Послания народу Казахстана в сентябре 2022 года К.-Ж. Токаев подкрепил взятый на это курс следующими тезисами: «…Жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется с каждым днем… Процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены. Заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам… Они приведут к увеличению количества политических партий, усилят политическую конкуренцию, будут способствовать появлению новой волны народных избранников…. В будущем в состав Правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий…».

В целом стоит отметить, что предлагаемые и уже планомерно реализуемые сегодня реформы в РК, вроде введения «налога на роскошь», урезания аппетитов национальных компаний и реального начисления доходов Нацфонда будущим поколениям, свидетельствуют о том, что действующая власть понимает и осознает необходимость социальных и политических изменений в государстве. Без управленческой трансформации, проведенной на всех уровнях, преобразования невозможны. Отсюда досрочные выборы президента, мажилиса, сената и маслихатов.

УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

Будем и дальше следить за намеченными преобразованиями в дружественном нам Казахстане, которые дадут новый импульс развитию страны. При этом одним из приоритетов, бесспорно, останется дальнейшее укрепление отношений между нашими государствами, основанных на дружбе народов, взаимном доверии, уважении суверенитета и территориальной целостности друг друга.

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