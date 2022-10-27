За развитие территорий: ЧТПЗ победил на региональном этапе всероссийского конкурса

Фото: ЧТПЗ

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), победил в региональном этапе всероссийского конкурса. Предприятие получило награду в номинации «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в развитие территорий».

Фото: ЧТПЗ

На конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» ЧТПЗ представил реализованные в Челябинске и регионе проекты. Среди них — благотворительные акции, профориентация для студентов и школьников, а также работа с образовательными, спортивными и культурными учреждениями, подшефными заводу.

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

— На протяжении 80 лет ЧТПЗ проводит ответственную социальную политику, уделяет первостепенное внимание всестороннему развитию города, помогает в обучении и построении карьеры молодому поколению. Еще в 2001 году предприятие учредило стипендию имени Якова Павловича Осадчего (директор ЧТПЗ с 1956 по 1977 годы. – Прим. ред.), которая сегодня позволяет оказывать поддержку студентам инженерных специальностей и знакомить их с карьерными перспективами в ТМК. А в 2022 году ЧТПЗ стал партнером федерального проекта «Профессионалитет» по направлению «металлургия». Для нас очевидно, что деятельность и успехи предприятия тесно связаны с благополучием и социальным развитием региона присутствия, — отметил управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Фото: ЧТПЗ

Но это не единственная награда ЧТПЗ на региональном этапе. Предприятие стало призером в номинациях по развитию кадрового потенциала и за формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы.

СПРАВКА

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводят с 2000 года, чтобы показать лучший опыт российских предприятий в социальной сфере и помочь развивать социальное партнерство в организациях.