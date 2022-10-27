Неделя звезд хоккея в Челябинске 3-11 декабря 2022: полная программа турнира

Провести неделю звезд хоккея в Челябинске планировали еще в январе, но из-за коронавируса мероприятия перенесли. Фото: ХК «Трактор» / vk.com

В начале декабря в Челябинске устроят хоккейный праздник. В ледовую арену «Трактор» приедут именитые спортсмены Континентальной хоккейной лиги, которые попытаются побить рекорды и сразятся за звание лучших. Кроме того, 3-11 декабря 2022 года в городе ждут команды Молодежной и Женской хоккейных лиг.

Фонбет неделя звезд хоккея стартовала в 2009 году. В Челябинске ее устраивают второй раз: предыдущий турнир проходил в 2013-м. Похвастаться повторным проведением этого шоу может только Москва, в остальных же городах неделя звезд проходила лишь по одному разу.

Даты проведения

Неделя звезд хоккея в Челябинске проходит 3-11 декабря 2022 года. Изначально хоккейное шоу планировали на январь 2022 года. Но тогда ситуация с коронавирусом обострилась, а некоторым хоккеистам еще предстояло поехать на зимние олимпийские игры в Пекин. Поэтому за полмесяца до события неделю звезд хоккея перенесли — на новый сезон.

Программа

Общая программа на хоккейную неделю уже известна. Турниры пройдут в выходные:

- 3 декабря в 14:45 — кубок вызова МХЛ;

- 4 декабря в 12:45 — матч звезд ЖХЛ;

- 10 и 11 декабря в 14:00 — мастер-шоу и Фонбет матч звезд КХЛ—2022.

Кубок вызова — это титульный турнир Молодежной хоккейной лиги с лучшими спортсменами Западной и Восточной конференций.

В матче звезд Женской лиги будут участвовать лучшие хоккеистки. Они соревнуются не только в спорте, но и в креативе: приедут со светодиодными клюшками или экстравагантно исполнят буллит.

Зрители увидят матчи команд Континентальной, Молодежной и Женской хоккейных лиг. Фото: ХК «Трактор» / vk.com

Кульминацией Фонбет недели звезд хоккея 2022 станут мастер-шоу и матч звезд КХЛ. Это турнир между четырьмя сборными, которые проявят таланты, не связанные со спортом. В субботу проведут 3 конкурса и 2 полуфинальных матча, а в воскресенье — матчи за 3 место и финал. Между ними пройдут три конкурса мастерства.

Составы команд на матч звезд КХЛ

В Челябинске соберутся команды из четырех дивизионов КХЛ — Боброва, Тарасова, Чернышева и Харламова. В команде по 11 игроков, два из которых вратари, а четыре – лучшие спортсмены кубка вызова МХЛ, которых распределят после 3 декабря.

Организаторы объявили имена первых хоккеистов, которые приедут в Челябинск. Их в ходе голосования выбрали болельщики и аккредитованные на сезон 2022-2023 журналисты, а также Лига:

- дивизион Боброва: Максим Дорожко, Александр Никишин, Андрей Алтыбармакян, Марат Хайруллин, Алексей Кручинин, Дамир Жафяров, Егор Савиков, Патрик Рибар, Максим Федотов, Дмитрий Яшкин;

- дивизион Тарасова: Алексей Колосов, Никита Нестеров, Виталий Пинчук, Эрик О'Делл, Дмитрий Рашевский, Брэндон Ип, Максим Шалунов, Даниил Исаев, Робин Пресс, Андрей Миронов;

- дивизион Харламова: Эдвард Паскуале, Егор Яковлев, Александр Радулов, Антон Бурдасов, Анатолий Голышев, Павел Порядин, Николай Голдобин, Илья Проскуряков, Никита Трямкин, Сергей Телегин;

- дивизион Чернышева: Андрей Кареев, Тревор Мёрфи, Александр Хмелевский, Сергей Толчинский, Либор Шулак, Ярослав Лихачев и Александр Шаров, Евгений Аликин, Райан Мерфи, Линден Вей.

Антон Бурдасов из "Трактора" вошел в состав дивизиона Харламова. Фото: ХК «Трактор» / vk.com

Из Челябинской области в турнире участвуют три хоккеиста из «Металлурга»: Эдвард Паскуале, Егор Яковлев и Николай Голдобин, а также три из «Трактора»: Антон Бурдасов, Илья Проскуряков и Сергей Телегин.

Билеты и цены

Все матчи организуют на ледовой арене «Трактор» (ул. 250-летия Челябинска, 38), которая вмещает 7 500 зрителей. Билеты на кубок вызова МХЛ и матч звезд ЖХЛ стоят от 100 до 600 рублей, а на матч звезд КХЛ и мастер-шоу в оба дня — от 500 до 3 000.

Держатели карты «Мир» могли купить билеты раньше других. Для них действовала предварительная продажа на официальном сайте Фонбет недели звезд хоккея 2022 allstarweek.com до 28 октября. Сейчас купить билеты могут все желающие.

Так как это хоккейное шоу должно было состояться 8-16 января 2022, у фанатов на руках остались неиспользованные билеты. Организаторы уверяют, что обменивать их не нужно: билеты, датированные 15 января, будут действительны 10 декабря, а с билетами от 16 января пустят на матч и мастер-шоу 11 декабря.

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