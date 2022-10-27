Билеты на неделю звезд хоккея в Челябинске 3-11 декабря 2022: как купить лучшие места

Билеты продают на официальном сайте Фонбет недели звезд хоккея Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

3-11 декабря 2022 в Челябинске пройдет Фонбет неделя звезд хоккея. Этого события ждали больше года: сначала его планировали на январь 2022-го, а затем — из-за коронавируса — перенесли. В конце октября стартовали продажи билетов. Рассказываем, как купить лучшие места.

Цена на билеты

Матчи и мастер-шоу пройдут в выходные. По традиции, самые звездные игры и ближние ко льду будут стоить дороже всего:

- 3 декабря в 14:45 — кубок вызова МХЛ (100-600 рублей);

- 4 декабря в 12:45 — матч звезд ЖХЛ (100-600 рублей);

- 10 и 11 декабря в 14:00 — мастер-шоу и Фонбет матч звезд КХЛ—2022 (500-3 000).

Как купить билеты на неделю звезд хоккея раньше всех

Старт продаж билетов объявили 24 октября. Но он не для всех. Выбрать места раньше остальных могли только владельцы карты «Мир». В их распоряжении места в каждой секции зала — от самых дешевых до самых дорогих. Такие фанаты могли купить билеты на все игры, которые пройдут во время Фонбет недели звезд хоккея.

Обмен билетов 8-16 января 2022

Изначально Фонбет неделя звезд хоккея должна была пройти 8-16 января 2022 года. Когда событие перенесли, фанатам сразу же сказали: вы можете либо сдать билеты и вернуть за них деньги или же оставить до следующих игр. Сейчас ничего не поменялось: старые билеты, купленные еще год назад, продолжают действовать.

Как это будет работать:

- билет с 9 января (кубок вызова МХЛ) действует 3 декабря;

- с 8 января (матч звезд ЖХЛ) — 4 декабря;

- с 15 января (мастер-шоу и Фонбет матч звезд КХЛ) — 10 декабря;

- с 16 января (мастер-шоу и Фонбет матч звезд КХЛ) билет переносится на 11 декабря.

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