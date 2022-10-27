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Звезды27 октября 2022 11:43

В Челябинске благотворительный спектакль о любви с участием Нины Шацкой прошел с аншлагом

Постановку представил фонд Юлии Жаботинской «Андрюша»
Юлия РЕУТОВА
Юлия РЕУТОВА
Главные роли исполнили Григорий Сиятвинде и Нина Шацкая.

Главные роли исполнили Григорий Сиятвинде и Нина Шацкая.

В Челябинске благотворительный музыкально-драматический спектакль «Затерянные птицы» по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы» собрал аншлаг. Все средства, вырученные за билеты, пойдут в фонд «Андрюша», которые много лет помогает талантливым детям.

В этом спектакле нет смены декораций, но перед зрителями за пару часов словно проносится вся жизнь героев. Текст Маркеса ожил благодаря актеру театра и кино Григорию Сиятвинде и певице Нине Шацкой. Ее густой, насыщенный голос передавал зажигательные ритмы танго, страсть, переживания и любовь.

Спектакль «Затерянные птицы» создан по мотивам романа Маркеса «Любовь во время чумы».

Спектакль «Затерянные птицы» создан по мотивам романа Маркеса «Любовь во время чумы».

Нина Шацкая давно дружит с челябинским фондом: является членом жюри премии «Андрюша» для юных талантов и не в первый раз участвует в благотворительных постановках.

- Конечно, нам, артистам, очень приятно выступать перед полным залом. Но для меня это особенные спектакли. Ведь средства проданные за билеты пойдут на помощь и поддержку талантливых детей. Это до мурашек, - сказала Нина Шацкая со сцены.

Голос Нины Шацкой заворожил зрителей.

Голос Нины Шацкой заворожил зрителей.

В зале был аншлаг.

В зале был аншлаг.

Директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская каждый проект превращает в событие высокого уровня. Спектакль «Затерянные птицы» стал премьерой для регионов, потому что до этого его показывали только в столице. И сама тема «любви во время чумы» оказалась очень важной именно сейчас.

Для нас этот проект — новый опыт совместной работы артистов из Москвы и челябинских музыкантов-виртуозов, - добавила Юлия Жаботинская.

Фонд, которым руководит Юлия Жаботинская, помог многим детям проявить свой талант.

Фонд, которым руководит Юлия Жаботинская, помог многим детям проявить свой талант.

Нина Шацкая презентовала для аукциона книги про путешествия и фото из своих поездок.

Нина Шацкая презентовала для аукциона книги про путешествия и фото из своих поездок.

На благотворительном вечере бизнесмены могли поучаствовать в лотерее - выиграть подарки и помочь фонду.

На благотворительном вечере бизнесмены могли поучаствовать в лотерее - выиграть подарки и помочь фонду.

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КультураКультура: театр