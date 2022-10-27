В Челябинске благотворительный спектакль о любви с участием Нины Шацкой прошел с аншлагом

Главные роли исполнили Григорий Сиятвинде и Нина Шацкая.

В Челябинске благотворительный музыкально-драматический спектакль «Затерянные птицы» по мотивам романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы» собрал аншлаг. Все средства, вырученные за билеты, пойдут в фонд «Андрюша», которые много лет помогает талантливым детям.

В этом спектакле нет смены декораций, но перед зрителями за пару часов словно проносится вся жизнь героев. Текст Маркеса ожил благодаря актеру театра и кино Григорию Сиятвинде и певице Нине Шацкой. Ее густой, насыщенный голос передавал зажигательные ритмы танго, страсть, переживания и любовь.

Спектакль «Затерянные птицы» создан по мотивам романа Маркеса «Любовь во время чумы».

Нина Шацкая давно дружит с челябинским фондом: является членом жюри премии «Андрюша» для юных талантов и не в первый раз участвует в благотворительных постановках.

- Конечно, нам, артистам, очень приятно выступать перед полным залом. Но для меня это особенные спектакли. Ведь средства проданные за билеты пойдут на помощь и поддержку талантливых детей. Это до мурашек, - сказала Нина Шацкая со сцены.

Голос Нины Шацкой заворожил зрителей.

В зале был аншлаг.

Директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская каждый проект превращает в событие высокого уровня. Спектакль «Затерянные птицы» стал премьерой для регионов, потому что до этого его показывали только в столице. И сама тема «любви во время чумы» оказалась очень важной именно сейчас.

Для нас этот проект — новый опыт совместной работы артистов из Москвы и челябинских музыкантов-виртуозов, - добавила Юлия Жаботинская.

Фонд, которым руководит Юлия Жаботинская, помог многим детям проявить свой талант.

Нина Шацкая презентовала для аукциона книги про путешествия и фото из своих поездок.

На благотворительном вечере бизнесмены могли поучаствовать в лотерее - выиграть подарки и помочь фонду.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru