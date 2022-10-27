Спасает жизни: новый аппарат для проведения экстренного гемодиализа у детей появился в Челябинске

Сева в своей палате. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сева встречает нас в просторной больничной палате. В руках красный автобус, по телевизору − любимый мультик «Три кота». Четырехлетнего мальчика знают и любят все сотрудники реанимации Челябинской областной детской клинической больницы. Медсестры читают книжки и играют с ним в футбол, а врачи берут на прогулки.

− Вчера видел на улице белочек. Играл с ними, догонял, на качелях качался. А потом они домой убежали, за ворота, − скромно рассказывает Сева.

Мальчик чувствует себя хорошо. Фото: Егор ИВЛЕВ

Это сейчас мальчишка носится по коридорам и просит у гостей принести ему подарок. А семь месяцев назад ребенка привезли в больницу в тяжелом состоянии. Мог умереть, если бы не помог экстренный гемодиализ, признаются врачи.

− Чтобы стабилизировать его состояние, нормализовать показатели крови и улучшить самочувствие, пришлось прибегнуть к острому гемодиализу. Сева стоически пережил 12 процедур. Он боец у нас, − рассказывает заведующая отделением реанимации интенсивной терапии №2 ЧОДКБ Мария Захарова.

Сева и медсестра. Фото: Егор ИВЛЕВ

Заболевание почек Севы вылечить нельзя, поможет только пересадка. У мальчика нефросклероз – почки не работают, жидкости и шлаки самостоятельно из организма не выводятся. Но после тяжелой процедуры острого гемодиализа ему стало лучше.

Сева пережил 12 процедур экстренного гемодиализа. Фото: Егор ИВЛЕВ

Севу потихоньку готовят к операции: делают необходимые прививки. Как только найдется донор, мальчик полетит в Москву на операцию. У Севы острая почечная недостаточность из-за неизлечимости переросла в хроническую. Такое случается с одним или двумя юными южноуральцами в год. Чаще удается запустить почки при помощи экстренного гемодиализа.

НОВЫЙ АППАРАТ СПАСЕТ ДЕТСКИЕ ЖИЗНИ

Острый гемодиализ – очень тяжелая и трудоемкая процедура. Ее даже приравнивают к операции. Маленькому ребенку нужно лежать без движения. А длиться это может от 6 до 72 часов. Кому-то может хватить одной процедуры, а кому-то нужно больше 20.

− Когда таких пациентов несколько, селим их в одну палату и катаем аппарат между ними. Одному закончили, аппарат минут 10 постоял, остыл и следующий пошел. Один аппарат не справлялся. Это нежная немецкая техника, он перегревался. Начались сбои оборудования, а это очень страшно, − признается заведующая.

Марина Захарова включает на аппарате очищение крови. Фото: Егор ИВЛЕВ

За шесть месяцев этого года экстренный гемодиализ был необходим десяти маленьким пациентам. Летом аппарат катался между детками круглосуточно. Малыши ждали по 12-16 часов, а то и дольше. Поэтому Благотворительный фонд РМК подарил областной детской клинической больнице второй аппарат для экстренного гемодиализа. Он может очищать ребенку кровь трое суток без остановки.

− Любая техника имеет свой ресурс использования. Медицинская техника – это особая категория. От нее в критических ситуациях зависят здоровье и жизнь детей. Мы узнали, что в Челябинской областной детской клинической больнице есть только один такой аппарат для экстренного гемодиализа, который, к сожалению, очень востребован. И решили помочь. Ценность имеют только детские жизни и детское здоровье, − сообщила руководитель Благотворительного фонда Русской медной компании Мария Горшкова.

Аппарат для экстренного гемодиализа. Фото: Егор ИВЛЕВ

В боксе есть специальные кровати, но могут подключить маленьких пациентов и в их палатах. Фото: Егор ИВЛЕВ

− Приходящие сюда с детьми люди хотят только одного − чтобы он выжил. Сюда поступают самые тяжелые дети со всей Челябинской области. С таким качественным современным оборудованием можно будет вернуть здоровье детям, нашему будущему, − уверена главный врач ЧОДКБ Галина Киреева

Оборудованию в больницы рады все − в нем появилась необходимость несколько лет назад. В 2018−2019 году проводили по 64 процедуры за год. Из-за ковида в 2020 произошел скачок, и в 2021 году малыши пережили уже 100 процедур гемодиализа. За шесть первых месяцев этого года прошло уже 93 процедуры.

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