АО «Завод «Пластмасс»: социальный пакет увеличен почти в четыре раза

Несколько лет назад заводчане отметили 80-летие родного предприятия. Фото АО «Завод «Пластмасс»

В 2019 году завод «Пластмасс» отпраздновал 80-летие со дня образования. И вчера, и сегодня это одно из ведущих отраслевых предприятий Челябинской области.

НОВЫЙ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Руководство завода подчеркивает большую, значимую работу, которая касается повышения социальных гарантий и ведется совместно с первичной профсоюзной организацией (ППО «Пластмасс» - Роспрофпром). В конце прошлого года на заседании профсоюзного комитета были подведены итоги работы за 2022 год касательно выполнения обязательств Коллективного договора за 2020-2022 годы.

В пресс-службе завода рассказали, что после подведения итогов работы генеральным директором завода и председателем профсоюзной организации был подписан новый Коллективный договор на 2023-2025 годы.

- Новый договор, утвержденный комиссией по регулированию социально- трудовых отношений претерпел изменения только в лучшую сторону, в том числе, и в вопросах социальной политики. К примеру, социальный пакет увеличен практически в четыре раза, - отметил генеральный директор АО «Завод «Пластмасс» Александр Балашов.

ПРЕМИИ И ИНДЕКСАЦИЯ

Накануне Нового года руководитель завода вручил работникам основного производства стимулирующие выплаты Министерства промышленности и торговли за особые заслуги в 2022 году.

Александр Балашов подчеркнул, что за прошедший год была проделана большая работа, как в области основной деятельности завода, так и в его социальной сфере. Работникам начислены очередные премии, а с 1-го января произведена индексация заработной платы и расширен корпоративный социальный пакет.

Генеральный директор АО «Завод «Пластмасс» Александр Балашов. Фото АО «Завод «Пластмасс»

Для справки:

За последнее время работников АО «Завод «Пластмасс» неоднократно отмечали на высоком уровне с вручением ведомственных наград и с прелагающимися денежными премиями:

- медалями имени В.В. Бахирева за большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд;

- медалями «За трудовую доблесть» за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, добросовестное исполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу;

- медалями «За отличие» ГК «Ростех» за достигнутые трудовые успехи, большой личный вклад в создание конкурентоспособной, высокотехнологичной продукции и многолетнюю добросовестную работу.

ЗАВОДСКОЙ «ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ»

Отметим, что АО «Завод «Пластмасс» сумел сохранить свою лечебно-профилактическую базу – санаторий-профилакторий. Это один из результатов социально ориентированной политики предприятия.

Санаторий-профилакторий АО «Завод «Пластмасс» также включен в масштабную программу инвестиционного развития предприятия. В 2022 году началась капитальная реконструкция заводского «Цеха здоровья». Проект предусматривает создание современного лечебно-профилактического комплекса с оборудованием новейшего уровня.

Новое оборудование позволит предоставлять широкий спектр медицинских услуг, включая физио- и водолечение, стоматологические услуги, косметологию, ультразвуковую и функциональную диагностику и ряд других услуг.

Сегодня санаторий-профилакторий обслуживает до 30 человек в день по путевкам и до 20 человек - по коммерческим услугами (в здравнице располагается мини-гостиница на 14 номеров).

Специалисты предприятия отмечают, что цены на предоставление услуг в санатории-профилактории одни из самых низких в регионе

- Развитие медицинской, лечебно-профилактической сферы было, есть и будет одним из главных приоритетов нашей социальной политики, - подчеркивает Александр Балашов.

Информацию об услугах и ценах санатория-профилактория можно узнать на сайте.

КСТАТИ

При активном участии профсоюзной организации предприятия дети работников АО «Завод «Пластмасс» подготовили новогодние рисунки с пожеланиями для российских военнослужащих. Собрать удалось почти сотню работ, которые были отправлены военнослужащим в зону Специальной военной операции. Рисунки карандашами и красками, творческие аппликации, пожелания в стихах - все работы получились очень яркими и искренними, а пожелания трогательными. Детские рисунки и пожелания непременно порадуют российских солдат.

На предприятии активно идет работа по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, а дети работников завода подготовили новогодние рисунки с пожеланиями для российских военнослужащих. Фото АО «Завод «Пластмасс»

Также, активно ведется работа по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Ранее, при содействии АО «Завод «Пластмасс», предприятий города, жителей и волонтеров уже были собраны и направлены на фронт печи-буржуйки, продукты питания, медицинские препараты, теплая одежда. Недавно, силами АО «Завод «Пластмасс» в зону СВО были отправлены пиломатериалы, палатки, радиостанции, программаторы, МФУ и жесткие диски. Сборы гуманитарной помощи продолжаются и уже скоро российским солдатам будут переданы новые комплекты спальных мешков.

ДЛЯ СПРАВКИ

АО «Завод «Пластмасс»входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех. Фото АО «Завод «Пластмасс»

- АО «Завод «Пластмасс»входит в контур управления холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех.

- Сегодня АО «Завод «Пластмасс» - один из основных работодателей и налогоплательщиков Копейска, обеспечивает финансовые поступления в бюджеты различных уровней. Здесь работают сотни специалистов не только из шахтерского города, но и из Челябинска - соседнего мегаполиса.

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