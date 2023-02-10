«Света белого не видим аж 13 лет!»: жители села Еткуль оказались зажаты между бетонными плитами и бездействием приставов

Больше 100 огромных железобетонных блоков заполонили земельный участок южноуральцев. Фото: предоставлено «КП»

Семья Батуриных из Челябинской области оказалась в плену бетонных плит. В буквальном смысле. Ни пройти, ни проехать: единственный путь к их дому в селе Еткуль сплошняком завален строительными материалами. Огромная незаконная свалка захламила участок, по праву принадлежащий южноуральцам. Открываешь ворота и сразу упираешься в железобетонные блоки самых разных калибров.

Такой вид при выходе из дома созерцают собственники на своем участке уже больше 10 лет. Фото: предоставлено «КП»

Мучения теснотой люди испытывают уже больше 10 лет. А могли бы начать жить свободно еще два года назад! Ровно столько судебные приставы саботируют решения суда, подчеркивают собственники дома. На ведомство по закону возложена обязанность ликвидировать осточертевшую свалку. Но там все никак не найдут 40 тысяч рублей для решения вопроса.

Селяне негодуют: вместе с этими огромными блоками на них давит многолетнее бездействие судебных приставов. Фото: предоставлено «КП»

Семья больше не может терпеть бездействие госслужащих Челябинской области. Татьяна Батурина обращается с открытым письмом к главному судебному приставу России Дмитрию Аристову:

– Наш земельный участок (с. Еткуль, переулок 1, дом 1б) оказался незаконно завален железобетонными блоками. Их начали свозить еще в 2010 году владельцы челябинского завода по производству стройматериалов – собственники соседнего участка Федоровы. Были судебные тяжбы. Наконец в июне 2020 года Фемида встала на нашу сторону – обязала соседей вывезти блоки. А они – в отказ. Все сроки нарушили, да так ничего и не сделали. Типичное поведение должников.

Суд обязал нарушителей вывезти 110 железобетонных блоков с чужого участка.

Куда деваться? Пришлось обращаться к приставам Еткульского района. Уж они-то, казалось, не подведут. Но это казалось! На деле – мы созерцаем бездействие. С марта 2021 года после передачи исполнительного листа и до сих пор. Хотя по закону «Об исполнительном производстве» они должны были в течение 2 месяцев принудительно освободить земельный участок, а все расходы взыскать с должников.

Вместо того, чтоб работать – пристав и сам обратился в Еткульский районный суд. Мол, куда девать бетонные блоки не знаю, разъясните. Там сразу напомнили госслужащему обязанности и порядок действий. Доходчиво, по полочкам, со ссылками на законы. Но дополнительное определение суда вразумить пристава так и не смогло.

Пристав получил юридический ликбез от судьи, но воплощать алгоритм на практике не стал.

Увиливать от двух судебных актов своему подчиненному помогает начальник. Просит нас, мол, давайте-ка сами расхламляйтесь! Да только таких полномочий, в отличие от приставов, нам суд не давал.

Устав слушать отговорки, в июне прошлого года направили жалобы выше – в главное управление службы судебных приставов по Челябинской области. Там подсчитали расходы на освобождение участка – 40 тысяч рублей. Да только таких денег управлению никак не найти. Надо просить аж из федерального бюджета!

И все эти ответы на словах, без документов. Оно и понятно. Ведь в здравом уме не представить, что для каждого исполнительного действия (а в день их по сотне) приставы просят деньги в федеральной казне. Это ж какой хаос бы был! Стоит только глянуть сайт Госзакупок УФССП по Челябинской области – ежегодно ведомством тратятся десятки миллионов рублей.

Приставы предлагают расхламить участок собственникам за свой счет.

Депозитный счет управления – в распоряжении главного судебного пристава Челябинской области Юлии Третьяковой. Ее задача направлять средства для своевременного исполнения судебных решений. Вот только на наше за два года все не удается выкроить эти 40 тысяч! Вопрос – когда это наконец случится?

Дошло до того, что один из должников выражает готовность оплатить расходы приставам. Но это только слова. Железобетон и ныне там. Складывается мнение, что госслужащие потакают нарушителям, которые пользуются чужим участком для незаконного складирования стройматериалов.

Света белого не видим аж 13 лет! Запинаемся каждый день об эти блоки. На машине и вовсе не подъехать. Настоящие заложники!

Выходит, у граждан нет гарантий своих прав. Бездействие приставов нарушает основополагающий принцип неукоснительности исполнения решения суда и права собственника участка.

Зажатые между бетонных плит и беззакония, мы вынуждены обращаться к главному судебному приставу России Дмитрию Аристову:

1. Срочно выделите главному приставу Челябинской области Юлии Третьяковой деньги в сумме 40 тысяч рублей для немедленного исполнения решения Еткульского районного суда Челябинской области от 01.06.2020 г. в рамках исполнительного производства N 22117/22/74041-ИП от 25.03.2021.

2. Организуйте проверку деятельности подчиненной Третьяковой, чтобы выявить причины 2-летнего бездействия и игнорирования исполнения вышеуказанных судебного решения и определения.

Ваш ответ просим направить в редакцию КП-Челябинск с дальнейшей его публикацией.

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