В такие моменты ликуют все вокруг: муж челябинки показал, как достают выживших из-под завалов в Турции

За два дня волонтер побывал в пяти городах, разрушенных землетрясениями. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Уже четвертые сутки в Турции разгребают последствия сильнейшего землетрясения. В пострадавшие провинции съезжаются люди со всей страны, и даже мира, чтобы помогать спасать людей. Муж-турок уроженки Челябинска Анны Астаховой тоже не смог остаться в стороне – вместе с группой добровольцев и необходимыми медикаментами, палатками и другими нужными вещами он уехал в эпицентр землетрясения. За два дня мужчина побывал в пяти городах.

«Страшно» — главное слово, которое, наверное, еще долго будет звучать от турков. Детей и взрослых до сих пор достают из-под завалов, которые разгребают без остановки. Анна рассказала, что супругу даже некогда позвонить. Зато он поделился с редакцией КП-Челябинск видео, которое он снял на месте разрушений. Картина, безусловно, удручающая – остовы зданий, повсюду валяются вещи, по вечерам – кромешная тьма, ведь линии электропередач оборваны.

Но самые впечатляющие кадры – это спасение людей, когда их живыми вытаскивают из-под обломков. В такие моменты ликуют все вокруг – и профессиональные спасатели, и волонтеры. Ничего не может в данный момент радовать жителей Турции сильнее, чем спасенные жизни.

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