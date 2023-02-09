Политтехнолог — о массовой драке в школе Челябинска: региональным властям нужно уделить проблеме особое внимание

Евгений Маклаков Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тему драки в школе важно не отпускать прежде всего властям. И не только потому, что запрос на справедливость в стране составляет все последние годы по разным замерам от 50 до 60%. А еще и по тому, что мы стоим на пороге большого электорального цикла: ситуации СВО у населения усиливают значимость региональной повестки.

Когда человек находится в состоянии постоянной тревожности и страха, такие мелкие проблемы как «неочищенные дороги», «рост цен на огурцы», «авария на водоводе» могут отзываться очень больно. В подобный период люди хотят от власти не только развития экономики, помощи мобилизованным и их семьям и т.п., но и эффективного оперативного решения проблем из набора базовых ценностей каждого гражданина - безопасности, семьи и справедливости.

Нужны четкие и ясные ответы на все вопросы. Где были правоохранительные органы Челябинска, когда банда этнической молодежи терроризировала учеников близлежащих улиц, отбирала деньги? Кто в этом виноват? Как исправлять ситуацию? Кто будет за это отвечать, с кого спрашивать?

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