Почему мы не знали этого раньше? Стилист о том, какие колготки, носки и чулки сочетать в осенне-зимнем сезоне

Самое время добавить в образы цвета. Фото: предоставлено стилистом

В гардеробе каждой женщины найдутся колготки и носки. И, скорее всего, они классических расцветок: телесные и черные. Чтобы ничего не заморозить и не сверкать голыми щиколотками в минус 30, стилист из Челябинска Ольга Теплякова сделала подборку, что, как и с чем сочетать. Спойлер: после этих рекомендаций и фото захочется пополнить носочно-чулочный гардероб!

— Несомненно, осенью и зимой юбки всегда были в женском гардеробе. У многих это неотъемлемая часть офисного дресс-кода. Но сейчас дизайнеры будут больше предлагать юбочных моделей. Да и самим девушкам уже надоели брюки и спортивные костюмы, хочется красоты.

Начну с моделей, которые актуальные и модные сейчас, и расскажу, как и с чем их носить.

1. Тонкие чёрные колготки.

Одна из самых модных позиций — это тонкие чёрные колготки. Они от 10 до 40 den. Такие колготки визуально стройнят ноги, поскольку создают затемнение по контуру.

Фото: предоставлено стилистом

В классическом варианте колготки подбираются в цвет обуви, поэтому с любой черной обувью однозначно смотрятся. При этом юбка, шорты или платье могут быть любого цвета.

2. Черные колготки с узором.

Фото: предоставлено стилистом

Сейчас опять возвращается мода на интересные колготки. Ажурные, с принтом, с полосками, сетки различного размера и так далее. Такие колготки всегда будут акцентом, поэтому остальная одежда должна быть спокойная: юбка, шорты или платье — однотонные. Очень хорошо, если из кожи или денима.

3. Цветные колготки.

Поскольку сейчас идет тренд на нулевые и 90-е, а тогда цветные колготки были в моде, то сейчас они снова в тренде. Но только более чистых и ярких цветов. Вы можете заметить, что их стало больше в магазинах: например, в Calzedonia или в подборке Mimimi на Wildberries.

Фото: предоставлено стилистом

Такие колготки нужно уметь сочетать, чтобы получились красивые, а не смешные образы. Они гармонично смотрятся в монохромных аутфитах, где все в одном цвете, или в тех, где будут единственным цветом.

Цветные колготки всегда полнят, поэтому если вы считаете свои ноги недостаточно стройными, то пусть такие колготки будут выглядывать из-под юбки миди или макси длины.

4. Гольфы и носки.

Фото: предоставлено стилистом

Также один из трендов чулочно-носочных изделий — это гольфы. Все потому, что в повседневных гардеробах стал очень популярным стиль преппи и спортивный стиль в принципе. Носить гольфы лучше в начале осени, но с наступлением холодов тоже есть пара вариантов ношения этого модного изделия:

• черные гольфы или плотные носки надеть на тонкие чёрные колготки. Идеально с челси, ботинками или туфлями;

• цветные гольфы или носки на тонкие или плотные колготки. Вариации цветовых сочетаний могут быть разные. Но если это для вас новое, то начинайте с чёрных или белых гольфов и носков — сразу попадёте в самое стильное сочетание;

• носки и гольфы на легинсы.

5. Чулки и гетры.

Чулки всегда были атрибутом женского гардероба. Но только раньше их носили так, чтобы чулок не было видно. Ну, или для романтических образов, когда кружево виднелось в разрезе платья.

Фото: предоставлено стилистом

Теперь же дизайнеры предлагают носить чулки напоказ. Самый носибельный вариант — это с простой резинкой, без кружева. Такой тренд, конечно, для смелых.

А вот гетры — это уже более понятная позиция. Осенью их можно носить как самостоятельную вещь или на колготки. Классно, когда часть гетр торчат из сапогов. Также есть рисунок гетр сразу на колготках. Они имитируют ботфорты, которые сейчас модно носить с мини. Но так как такая обувь достаточно дорогая, можно надеть чёрные гетры с чёрными ботинками и создать нужный эффект.

6. Белые торчащие носки. ТРЕНД!

Фото: предоставлено стилистом

Это классный тренд, очень современный и красивый. Чтобы разнообразить свои образы.

7. Цветные носки.

Фото: предоставлено стилистом

На мой взгляд, они всегда в моде. Сейчас очень классно использовать носки ярких чистых оттенков. Но если хотите с принтом, пусть это будут логотипы, полоски или анималистичный принт.

Какие колготки носить со светлой обувью?

Светлую обувь допускается носить с черными колготками, если у вас выдержан черно-белый стиль. Если у вас не так, то брюки, платья и юбки в идеале должны доходить до обуви, чтобы ноги не было видно.

Фото: предоставлено стилистом

Но что делать, если у вас мини-юбка и светлые ботильоны? В таком случае надевайте светлые, практически невидимые колготки в тон кожи (не загара, лайкры и бронзы), и длинную верхнюю одежду. Если же куртка короткая, то берите плотные тёплые колготки или легинсы в тон обуви.

Основные правила, от которых стоит отталкиваться для современных, актуальных, классических образов и делового дресс-кода — это:

• колготки в цвет обуви. Они должны быть тонкие;

• в классике и деловом стиле чёрные колготки надевать только к чёрной обуви;

• если обувь цветная, а столько цветных колготок брать не хочется, купите очень тонкие телесные.

Фото: предоставлено стилистом

Обязательно попробуйте такой аксессуар этой осенью, тем более сейчас варианты стилизации есть на любой вкус, цвет и стиль!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собираем осенний гардероб с нуля без надоевшего оверсайза

7 идей, как освежить гардероб, почти ничего не докупая: секреты челябинского стилиста

Стилист из Челябинска переделала 4 старых вещи, которые мы с вами просто бы выбросили

Еще больше разборов стилиста в рубрике «Стильный советчик»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru