Обещали снять порчу: хитрые «колдуньи» украли у пенсионерки в Челябинской области 700 тыс. рублей

Для "ритуала" мошенницам понадобились деньги, газета и маршрутка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Челябинской области отдала 700 тыс. рублей мошенницам, которые обещали снять с нее порчу. Аферистки во время «ритуала» заставляли пенсионерку обвязывать газету нитками и кататься на маршрутке.

Жертвой обманщиц стала 85-летняя жительница Златоуста. На улице к пенсионерке подошла молодая женщина. Она назвалась Анной Николаевной и спросила, не сдаст ли новая знакомая ей комнату на несколько дней. Горожанка согласилась помочь и назвала адрес своей квартиры.

В назначенное время Анна Николаевна появилась на пороге пенсионерки в компании подруги, представившейся Галиной. Зайдя в квартиру, женщины заявили, что чувствуют порчу. Они убедили пожилую знакомую, что кто-то наслал на нее злые чары из-за денег. И невзначай поинтересовались, есть ли в доме наличные.

Галина и Анна Николаевна рассказали, что владеют магическими знаниями и способны снять порчу. Но для обряда нужны деньги, ставшие причиной колдовского недуга. Пенсионерка достала несколько купюр из кошелька.

— Это не все деньги, — возмутились «колдуньи», объявив, что чувствуют присутствие в доме других наличных, из-за которых якобы и появилась порча.

Доверчивой хозяйке пришлось доставать из тайника все свои сбережения — 700 тыс. рублей. После этого гостьи устроили «обряд очищения», а затем велели завернуть банкноты в газету, а сверху перемотать ниткой — обязательно темного цвета!

Одна из аферисток притворялась, что во всем стремится помочь пенсионерке и, работая с нитками, подменила газетный сверток. Жительница Златоуста к тому времени так подпала под влияние мошенниц, что не стала перепроверять, есть ли в газете деньги.

Чтобы сбежать с украденным, аферистки придумали продолжение «обряда». Для окончательного очищения от порчи они предложили пенсионерке проехать с ними несколько остановок на маршрутке. А затем объявили, что ритуал успешно завершен и поспешно ушли.

Жительница Златоуста приехала домой, обнаружила пропажу денег и лишь тогда поняла, что ее обманули. Женщина обратилась в полицию. Теперь злоумышленниц разыскивают.

— По приметам, описанным потерпевшей, обеим разыскиваемым на вид 30-35 лет, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — Представившаяся Анной Николаевной имеет европейскую внешность, темные глаза, телосложение среднее. Была одета в серую шапку, темную куртку, розовые штаны. Вторая, назвавшаяся Галиной, имеет средний рост, телосложение среднее, короткие темные волосы (возможен парик), кожа смуглая, в очках в круглой оправе. Была одета в темную куртку с капюшоном, темные штаны.

Ранее в Троицке мошенники обманули медработницу. Они пообещали купить у женщины квартиру, но вместо этого похитили миллион рублей.

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