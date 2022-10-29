Подбрасывали в воздух шапки и друг друга: как штурманы отпраздновали выпускной в Челябинске

Фото: правительство Челябинской области

В челябинском филиале Военно-воздушной академии 29 октября прошел выпускной. Обучение закончили более 200 штурманов. Всем им вручили дипломы и присвоили звание лейтенанта.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

Поздравить молодых офицеров с выпуском приехал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вместе с главным штурманом ВВС главного командования российских военно-космических сил Анатолием Миняйло губернатор передал красные дипломы в руки 12 выпускников-отличников.

Фото: правительство Челябинской области

— Уверен, что парни продолжат многолетние славные традиции наших летчиков, будут достойно служить Родине. Они вливаются в ряды в нашей армии в непростое время. Но я уверен: наши выпускники выдержат все испытания, справятся со всеми вызовами, — заявил глава региона.

Фото: правительство Челябинской области

Новоиспеченные штурманы после торжественной церемонии дали волю чувствам. В воздух полетели форменные шапки, а затем офицеры принялись качать друг друга и обниматься с пришедшими поздравить их родными и близкими.

Фото: правительство Челябинской области

Фото: правительство Челябинской области

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