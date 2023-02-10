Коммунальные аварии уйдут в прошлое

Замена труб в Металлургическом районе Челябинска началась еще в 2022 году, средства направил губернатор. Фото: пресс-служба администрации.

В ближайшие два года Челябинской области предстоит сделать колоссальный объем работ по реконструкции и замене коммунальных сетей. По сути, регион должен решить главные проблемы в крупных городах и поселках, где происходили постоянные аварии. Если раньше мы говорили только о планах, то теперь на региональную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры будет направлено более пяти миллиардов рублей. А это конкретные объекты и сроки. Программу по ЖКХ губернатор Алексей Текслер согласовал с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

— Программа имеет огромное значение для нашего региона, она позволит решить комплекс застарелых проблем во многих муниципалитетах, — подчеркнул Алексей Текслер. — В рамках программы на два года запланировано 162 объекта. Общая стоимость на два года — 5,2 млрд рублей. За счет средств Фонда развития территорий — 3,4 млрд, за счет областного бюджета — 1,8 млрд рублей.

ТЕПЛО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ РАЙОНУ

Модернизация затронет практически все районы Челябинска. За два года заменят пять участков канализационных коллекторов общей протяженностью порядка четырех километров. Это Ленинский, Тракторозаводский районы, а также Северо-Запад.

В особом ожидании находятся жители Металлургического района, где постоянно происходят аварии на теплотрассе. В этом районе дольше других ждали в этом году и отопления. Одна из последних аварий произошла в новогодние каникулы.

— Год только начался, а жители Металлургического района опять без отопления, — пишет жительница Светлана Меньщикова. — Опять крупное магистральное повреждение на теплотрассе на улице Богдана Хмельницкого.

В декабре к губернатору Алексею Текслеру во время прямой линии обратилась жительница района, которая пожаловалась на постоянный холод в детском саду для детей-инвалидов на Дегтярева, 37:

— Почему в течение всей зимы холодно, всегда плохое отопление? Надо либо всю систему отопления поменять, либо что-то еще…

Алексей Текслер особо обратил внимание на этот район главы Челябинска Натальи Котовой. Также глава региона отметил, что проблема будет решена комплексно.

— В целом надо сказать, что ситуация с теплосетями в Металлургическом районе тяжелая, — прокомментировал Алексей Текслер. — Там просто много десятилетий этой проблемой не занимались. Соответственно, мы выделяли дополнительные деньги из регионального бюджета в помощь муниципалитету. Плюс сейчас по линии Фонда национального благосостояния в программу включили эти объекты. Это вопрос не только тепловых сетей, это вопрос теплоносителей в самих зданиях.

По региональной про грамме Челябинску будет направлено более 700 млн рублей, в ремонтные работы уже включены семь участков теплосетей протяженностью два километра в Металлургическом районе.

— Дополнительно на 2023 год в инвестиционной про грамме МУП «ЧКТС» пред усмотрено более миллиарда рублей на ремонт тепловых сетей, в том числе 480 миллионов за счет средств займа из Фонда национального благосостояния, — прокомментировали в администрации Челябинска. — Деньги пойдут на ремонт трех магистральных участков в Металлургическом районе.

ВОДА И ГАЗ СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ

Большой фронт работ пройдет в небольших городах Челябинской области и селах. Всего в программе населенные пункты 15 районов области: Аргаяшского, Варненского, Верхнеуральского, Еманжелинского, Каслинского и других. Знаковыми объектами станут разгрузочный водовод в Снежинске, блочная газовая котельная в поселке Мисяш в Чебаркуле.

Капитальный ремонт водопроводов пройдет сразу в нескольких поселках Нагайбакского района. Это Фершампенуаз, Совхозный, Нагайбакский, Березовая Роща, Южный и Курганный.

— В поселке Курганный во довод еще с 80-х годов, сети постоянно рвутся, — рассказал о ситуации заместитель главы Нагайбакского района Абайдулла Ябыков. — Как следствие, перебои с водой, только залатаем — через 5-10 метров опять прорыв. Трубы надо менять.

Помимо перебоев с водой поселок Курганный живет сегодня и без газа. Еще в 2021 году жители собрали 50 процентов оплаты за проект. Газ курганцам проведут также в этом году.

По программе пройдет реконструкция котельной и в поселке Мирный Уйского района, очистных сооружений в поселке Хребет Миасского городского округа, будут построены очистные сооружения канализации в Чесме.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ МАГНИТКИ

В Магнитогорске уже проходит модернизация коммунальной инфраструктуры. Средства направил Фонд содействия реформированию ЖКХ. Один из главных проектов — реконструкция очистных сооружений канализации на правом берегу города. Она началась в 2019 году и проводится в несколько этапов. В настоящий момент идет реконструкция сооружений биологической очистки и прокладываются наружные коммуникации. Проект полностью будет завершен в этом году.

Перемены в Магнитке начались с реконструкции очистных сооружений канализации. Фото: минстрой Челябинской области.

По региональной программе модернизации коммунальных сетей в Магнитогорске реконструируют магистральный водовод до Янгельских резервуаров и проведут капремонт водовода в районе Южуралмоста. Оба объекта были построены в 60 - 70-х годах, изрядно износились и не закрывали потребности разросшегося города.

— Работы по замене трубопроводов увеличат пропускную способность сетей и сократят потери воды, — рассказали подробности в управлении транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска. — «Водоканал» обеспечит бесперебойное водоснабжение жителей как в период проведения работ, так и в обычном режиме водопотребления. Также будет построена сеть водоснабжения и канализации нового коттеджного поселка Западный-1, капитальный ремонт ждет тепловые сети по улице Строителей и по проспекту Ленина.

НОВЫЙ КОЛЛЕКТОР ЗЛАТОУСТУ

Коммунальные проблемы с советских времен накопились во всех городах. Златоуст не является исключением. Два года назад в городе перекрыли целую улицу Кирова из-за прорыва канализационного коллектора. Тогда возникла угроза обрушения всего асфальта. Проблему было необходимо решать капитально с последующим восстановлением дороги.

Все эти работы по Златоусту вошли в региональную программу. Будет восстановлен коллектор в районе соседней улицы Технической, также заменят наружные сети теплоснабжения по проспекту Гагарина, улицам Степана Разина и Карла Маркса.

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