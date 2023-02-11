В Челябинской области после столкновения легковушек госпитализировали четырех человек

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области четыре человека пострадали после столкновения автомобилей LADA Kalina и «семерки». ДТП произошло утром 11 февраля в Миассе.

По данным поисково-спасательной службы региона, легковушки столкнулись на обледеневшем участке дороги между поселком Строителей и Машгородком. Одному из водителей зажало в машине нижнюю часть тела. При помощи гидравлического инструмента спасатели демонтировали крышу кузова и вытащили мужчину наружу.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. На месте работают полицейские, выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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