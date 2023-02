Школьник из Магнитогорска не прошел в финал шоу «Голос.Дети»

Школьник из Магнитогорска на сцене старался изо всех сил. Скриншот: «Голос.Дети» / 1tv.ru

Шандор Силантьев из Магнитогорска (Челябинская область) не смог пройти в финал шоу «Голос.Дети». 11-летний школьник провалился на этапе вокальных поединков. Выпуск передачи транслировался 10 февраля на Первом канале.

На сцене с Шандором выступали Софи Сингх из Ташкента и Андрей Емелин из Москвы. Вместе они исполнили песню The Kid LAROI и Miley Cyrus под названием Without You. После прослушивания наставник ребят Егор Крид выбрал Софи Сингх. По правилам, остальные двое участников выбывают из шоу.

Шандор не выдержал и расплакался. Тем не менее мальчику хватило сил, чтобы произнести прощальную речь.

— Очень сильно волновался за ребят, не хотел ни с кем из них расставаться. Хочу сказать огромное спасибо нашим крутым педагогам. Они супер лучшие. Очень сильно кайфанул работать здесь. Выступать на этой сцене – это огромное удовольствие, — сказал Шандор.

Напомним, Шандор Силантьев знаком многим жителям Магнитогорска. Летом мальчик выступал в городском парке. О том, что певец появится в детском «Голосе» стало известно в конце прошлого года.

