В Челябинской области на «Лыжню России-2023» вышли более 20 тысяч участников

Основные забеги прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте Фото: Алексей МИКУШИН

Одним из самых опытных участников «Лыжни России-2023» в Челябинске стал 81-летний Александр Берданосов. Александр Иосифович признался, что даже не помнит сколько уже раз выходил на старт этих Всероссийских массовых соревнований.

— Недавно попалась на глаза шапочка с «Лыжни России-2008», но я выходил на эти старты и ранее. Я, можно сказать, всю жизнь в спорте. Лет 50 назад выполнил норматив "Мастера спорта СССР" по спортивному ориентированию. И после этого не прекращал бегать. И зимой и летом. Чувствую себя вполне прилично. Недавно пробежал ветеранские соревнования по лыжным гонкам среди 70-75-летних. Дистанция 5 километро. Сегодня сравнил свой результат с временем молодых ребят 19-29 лет, представляющих один из заводов. Так, среди 30 человек я был бы пятым-шестым. Желаю всем равняться на старший, постоянно заниматься спортом и физкультурой, — поделился впечатлениями после финиша Александр Берданосов.

81-летний Александр Берданосов стал одним из самых опытных участников «Лыжни России-2023» в Челябинске Фото: Алексей МИКУШИН

САМЫЕ МАССОВЫЕ В ЕВРОПЕ

По словам организаторов — Министерства физической культуры и спорта Челябинской области, на старт «Лыжни России-2023» вышли более 20 тысяч южноуральцев. Основные забеги прошли в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте. Но на старт вышли любители спорта и во всех крупных муниципалитетах региона.

Кстати, «Лыжня России» - самые массовые соревнования не только у нас в стране, но и в Европе. Ежегодно в один день на старт выходят свыше 500 тысяч человек из более, чем 70 регионов России.

В Челябинске старты прошли на стадионе легкоатлетического комплекса им. Елесиной. Самые маленькие участники в возрасте от трех до шести лет посостязались в забеге на 100 метров, взрослые пробежали 2-километровую дистанцию. На старт поочередно вышли жители всех семи районов города. Участники стартовали в течение почти двух часов! А на самой дистанции, как говорят в таких случаях, «яблоку негде было упасть». Но при этом и детишки и взрослые уважительно относились друг к другу. Тем, кто падал, помогали подняться, подбадривали. Так дружно все и добирались до финиша.

Многие дети только учатся кататься на лыжах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кому-то даже было жарко Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЕМОКРАТИЧНОЕ СОБЫТИЕ

Участником стартом стала и супруга губернатора, учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер, которая уже не первый год выходит на старт «Лыжни России».

— Меня порадовало то, что на дистанцию вышло много детей, много людей самых разных возрастов. Прекрасно, что 40 лет назад начали проводить такие забеги. Это действительно крупное мероприятие, массовый вид спорта. Я сама по возможности бегаю по нашему прекрасному бору, — рассказала после забега Ирина Текслер.

Ирина Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр физической культуры и спорта региона Александр Гриб подчеркнул, что «Лыжня России» - это по-настоящему демократичное событие, мероприятие, в котором может принять участие любой желающий, и для этого не нужно какого-то особого, дорогостоящего инвентаря.

— Я сам родом из Сима, и с самого детства постоянно участвовал в наших городских лыжных забегах. В «Лыжне России» участвовал в первый раз и приятно удивился числу участников. Правда, места на дистанции было маловато, — улыбнулся Александр Гриб.

Что касается узких лыжней, то здесь действительно есть вопросы. Один из организаторов «Лыжни России» на этот счет поделился таким шуточным мнение: «пока в Челябинске для таких стартов прекрасно подходит взлетно-посадочная полоса аэропорта «Курчатов».

Кстати, точное число участников «Лыжни России-2023», как рассказали в региональном Министерстве спорта, будет известно в начале следующей недели. Но уже сейчас можно сказать, что на старты во всех районах Челябинской области вышло более 20 тысяч человек.

СПРАВКА «КП»

Участников открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023» приветствовал и поздравил Президент России Владимир Путин, отметив, что именно такие мероприятия всегда востребованы, так как они объединяют огромное количество участников. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля говорится:

— От души приветствую вас и поздравляю со стартом открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2023». Отрадно, что эта замечательная инициатива, родившаяся более сорока лет назад, воплотилась в масштабный общенациональный проект. Именно такие — отлично организованные, доступные всем мероприятия, объединяющие огромное количество участников, – востребованы во все времена. Они закаляют характер, способствуют продвижению ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничной личности, — отметил Владимир Путин.

КСТАТИ

Накануне, на недавно открытом лыжном стадионе «Карпов пруд» прошли спортивные забеги на 5 и 10 километров. Победителей и призеров наградили на торжественном открытии «Лыжни России-2023» в Челябинске.

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