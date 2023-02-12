Просили оставить бабушку: завотделения психбольницы Челябинска подозревают в получении взятки

Фото: Минздрав Челябинской области

В Челябинске задержали заведующую отделением областной психоневрологической больницы. Как сообщили источники КП-Челябинск в силовых структурах, женщину подозревают в получении взятки от родственников пожилой пациентки.

Взамен они просили, чтобы бабушку продержали в клинике еще несколько лет. По неофициальной информации речь идет о сумме более 100 тыс. рублей.

«Комсомолка» направила запросы в пресс-службу Минздрава и регионального управления Следственного комитета. Мы опубликуем ответы, как только их получим.

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Главный врач ЧОКСПНБ Михаил Козлов анонсировал открытие новых подразделений. За счет этого планируют развести потоки пациентов. Ежегодно более 6 тыс. пациентов проходят лечение в Психоневрологической больнице Челябинска.

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