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Спорт31 октября 2022 11:20

Кто такая Елизавета Смолина? Биография новой ведущей «Трактор Live!» в Челябинске

Собрали биографию Елизаветы Смолиной, в которой нашлось место журфаку, КВН, конкурсу «Мисс Россия», «Comedy Баттл» и даже песням
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
С августа 2022 года Лиза работает ведущей студии «Трактор Live!». Фото: хоккейный клуб «Трактор»

С августа 2022 года Лиза работает ведущей студии «Трактор Live!». Фото: хоккейный клуб «Трактор»

С начала хоккейного сезона в Челябинске Елизавета Смолина будоражит сознание фанатов «Трактора». Им не дают покоя вопросы, чем Лиза занималась до шоу «Трактор Live!», почему она приезжает на игры из Москвы и даже сколько зарабатывает. «Комсомолка» пообщалась с героиней и подготовила ответ, кто же такая Елизавета Смолина.

«НИ РАЗУ НЕ БЫЛА ПРИМЕРНОЙ УЧЕНИЦЕЙ»

Лизе 27 лет: она родилась на ЧТЗ и выросла в районе прямо возле школы «Трактора». Мама девочки планировала переехать в центр поближе к работе, но в 11 лет Лиза сломала позвоночник.

Лиза родилась на ЧТЗ и прожила там вплоть до переезда в Москву. Снимок сделан в детском саду.

Лиза родилась на ЧТЗ и прожила там вплоть до переезда в Москву. Снимок сделан в детском саду.

Фото: из архива героя публикации

— Я упала с качели, и после этого ее убрали. Но еще несколько лет ходили байки, что качель демонтировали, потому что девочка упала, сломала позвоночник и умерла. Получается, я живое привидение, — смеется Елизавета.

До этого Лиза ходила в обычную школу, но из-за постельного режима ей необходимо было домашнее обучение. Целый год к ней ходили учителя, а общение с одноклассниками и друзьями свелось к нулю. В коллектив девочка вернулась только в 7 классе.

В старших классах девушка параллельно училась в Школе кино и телевидения.

В старших классах девушка параллельно училась в Школе кино и телевидения.

Фото: из архива героя публикации

— Я ни разу не была примерной ученицей. У родителей со мной проблем не было: я никогда не курила, не пила, не уходила из дома, но в плане дисциплины 9-11 классы были тяжелыми. Уже тогда у меня проявилась любовь к юмору, и мы с друзьями на задних партах смеялись и прикалывались. Маму несколько раз вызывали в школу. Но, к счастью, это было лишь подростковое. Кстати, тогда же параллельно я училась в школе кино и телевидения.

ПУТЬ ОТ ВЕТЕРИНАРА К ЖУРНАЛИСТУ

Школу Лиза закончила с тройками — по алгебре и геометрии. Зато русский язык и литературу девушка обожала. Ее бабушка — заслуженный учитель, преподающий эти предметы. Но мыслей о журналистике у Лизы не было вплоть до старших классов.

— Я до 9 класса очень хотела стать ветеринаром. Это была детская мечта! У меня всегда были животные, мы с мамой подбирали котят, потом пристраивали их. И у меня было сильное желание помогать им, проводить с ними время, — вспоминает Елизавета Смолина. — Но после сдачи ГИА по биологии в 9 классе я поняла, что мне придется не просто гладить котиков и собачек и ставить им укольчики, а что иногда нужно будет делать операции или помогать им… умирать, проводить эвтаназию. И тогда осознала, что не смогу решиться на это.

В детстве Лиза мечтала быть ветеринаром, но после 9 класса начала писать в школьной газете — и в итоге пошла на журфак.

В детстве Лиза мечтала быть ветеринаром, но после 9 класса начала писать в школьной газете — и в итоге пошла на журфак.

Фото: из архива героя публикации

Новую профессию Лиза нашла быстро: вспомнила, что любит писать дневники и сочинять стихи, потренировалась в школьной газете, получила призовые места в конкурсах и после 11 класса поступила на факультет журналистики ЮУрГУ. А после университета Лиза работала ведущей спецпроектов на «СТС-Челябинск», где она взяла интервью у Александра Рогова, вела проект «Хочу быть моделью 35+» и собственную разговорную рубрику на YouTube «Сидим? Едим!».

ФИНАЛ ВЫСШЕЙ ЛИГИ КВН И ПОЛУФИНАЛ «COMEDY БАТТЛА»

Отдельная страница биографии Елизаветы Смолиной связана с юмором. Еще в 11 классе девушка вместе с друзьями выступала на школьных праздниках. Ученики брали миниатюры других команд и переделывали их под себя.

В команде КВН «Театр уральского зрителя» не хватало девушки: Лиза собой дополнила состав и помогла команде выиграть "уралку".

В команде КВН «Театр уральского зрителя» не хватало девушки: Лиза собой дополнила состав и помогла команде выиграть "уралку".

Фото: из архива героя публикации

На первом курсе Лиза окончила «Школу КВН» в ЮУрГУ и выступала в университете вместе с другими студентами. После чего попала в челябинскую команду «Театр уральского зрителя» и помогла им выиграть в Центральной Уральской лиге. Затем шли победа за победой: финал Первой лиги, выигрыш в Премьер-лиге на 1 канале и Высшая лига КВН.

С командой «Михаил Дудиков» Лиза дошла до финала Высшей лиги, и на этом девушка попрощалась с КВН.

С командой «Михаил Дудиков» Лиза дошла до финала Высшей лиги, и на этом девушка попрощалась с КВН.

Фото: из архива героя публикации

— Через некоторое время после распада меня пригласили играть в «Михаил Дудиков» (Ставропольская команда КВН. — Прим. ред.), где добрались до финала Высшей лиги. И на этом мой путь в КВН закончен. Мне кажется, я оттуда взяла все, что могла, и принесла туда тоже все, что могла, — рассуждает Лиза.

В «Comedy Баттле» Лиза дошла до полуфинала, но признается, что это была самая тяжелая сцена в ее жизни.

В «Comedy Баттле» Лиза дошла до полуфинала, но признается, что это была самая тяжелая сцена в ее жизни.

Фото: из архива героя публикации

В этот же период Лиза прошла в шоу «Comedy Баттл». Выступить сама, без команды, решила сама, чтобы проверить собственные силы в юморе. Мол, в коллективе в любом случае придумается что-то клевое, а вот получится ли так самой?

— «Comedy Баттл» — это самая сложная сцена в моей жизни. Но я считаю, что я молодец: все это выдержала, прошла до полуфинала. В финал попасть не получилось, но это был мой первый опыт в стендапе, поэтому я считаю, что получилось очень даже неплохо.

ЗНАКОМСТВО С ШОУ-БИЗНЕСОМ

С 2017 года Лиза периодически ездила в столицу: это нужно было для участия в лигах КВН. Уже тогда она хотела переехать в Москву, но никак не решалась. Сделать серьезный шаг девушке помог конкурс красоты.

В 2019 году Елизавета Смолина прошла в конкурс «Мисс Россия» и попала в топ-10 красивиц страны

В 2019 году Елизавета Смолина прошла в конкурс «Мисс Россия» и попала в топ-10 красивиц страны

Фото: из архива героя публикации

В 2019 году Елизавета Смолина вошла в топ-10 красоток страны, после чего она четко решила, что откладывать вопрос о переезде больше не стоит. Кстати, это не единственная награда в конкурсе красоты в портфолио Лизы. На 1 курсе ее признали «Мисс улыбкой» в конкурсе «Мисс ЮУрГУ”.

На 1 курсе Лиза участвовала в конкурсе красоты «Мисс ЮУрГУ», и победила в номинации «Мисс улыбка»

На 1 курсе Лиза участвовала в конкурсе красоты «Мисс ЮУрГУ», и победила в номинации «Мисс улыбка»

Фото: из архива героя публикации

— После того, как я переехала в Москву (это было перед «Дудиковым»), друзья из казахской команды КВН «Спарта» попросили меня сыграть роль русской девушки во время Летнего кубка. На выступлении в жюри сидел Михаил Галустян, а в зале — Гарик Мартиросян. Они тогда написали песню и искали девочку на главную роль в клипе. И Гарик сказал: «Мне кажется, она нам подходит», а Миша ему ответил: «А я ее знаю, и знаю, через кого с ней связаться». Он судил нашу команду, когда мы с «ТУЗами» выступали в Высшей лиге КВН.

Помогая команде «Спарта», Лиза и не догадывалась, что после этого ее позовут сниматься в клипе. В зале во время выступления сидели Михаил Галустян и Гарик Мартиросян.

Помогая команде «Спарта», Лиза и не догадывалась, что после этого ее позовут сниматься в клипе. В зале во время выступления сидели Михаил Галустян и Гарик Мартиросян.

Фото: из архива героя публикации

После этого разговора Лизе позвонили и предложили сняться в клипе Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца». Там девушка в леопардовом платье сыграла возлюбленную Супер Жорика. На момент публикации статьи этот клип на YouTube собрал 102 млн просмотров.

На этом фото Гарик Мартиросян поправляет Лизе макияж.

На этом фото Гарик Мартиросян поправляет Лизе макияж.

Фото: из архива героя публикации

Но это не единственное сотрудничество Лизы с представителями шоу-бизнеса. В 2021 году на ТНТ вышел сериал «Мне плевать, кто вы» с ее участием. В нем играют Виктор Логинов, Денис Власенко и Евгения Дмитриева.

В последние годы в Москве Лиза участвовала в проекте 1-2-3 Production - на ютубе был канал «Женский комедийный».

В последние годы в Москве Лиза участвовала в проекте 1-2-3 Production - на ютубе был канал «Женский комедийный».

Фото: из архива героя публикации

В последнее время Лиза участвовала в проекте «Женский комедийный» на базе московского 1-2-3 Production. Девушки из КВН вели разговорную рубрику на YouTube «Больно смешно» - про истории, которые не принято поднимать в обществе.

— Еще одним из наших форматов были песни, так как среди нас было много поющих. Я, например, неплохо читаю рэп и пою неплохо. Мы сами написали тексты и создали группу «ЧСВ». «Женского комедийного» больше не существует, но с треками еще не закончили. В будущем хотим продолжить сочинять сатирические песни.

ВЕДУЩАЯ СТУДИИ «ТРАКТОР LIVE!»

И вот летом 2022 года Лизу пригласили стать ведущей студии «Трактор Live!» в Челябинске — вместо Алены Гребеньковой, которая ушла в декрет:

— В прошлом году я видела несколько выпусков студии, поэтому имела о ней представление. Летом после ухода Алены был кастинг ведущих, было несколько кандидатур, но в итоге в клубе остановились на мне. Перед сезоном мы провели пару тестовых закрытых эфиров, проанализировали ошибки и начали работать, — рассказала о закулисье Елизавета. — С Аленой, кстати, мы общаемся, подписаны друг на друга в “Инстаграме”. Недавно она приходила на домашние матчи.

Чтобы попасть в шоу, Лиза прошла кастинг.

Чтобы попасть в шоу, Лиза прошла кастинг.

Хоккей для Лизы — спорт не диковинный. Пока жила в Челябинске, она периодически ходила на матчи «Трактора» (только за него и болела) и до сих пор помнит ажиотаж, который был в бронзовом и серебряном сезонах.

— Я, безусловно, не могу себя назвать экспертом в хоккее. Для этого в студии есть мой соведущий Михаил Зислис, знающий игру досконально и владеющий всей информацией по КХЛ и НХЛ. Мне кажется, у нас достаточно гармоничный тандем, который ярко дополняют гости. Наверное, благодаря этой «химии» за пару месяцев в студии хоккей стал мне еще понятнее.

С Вадимом Лиза познакомилась около 4 лет назад: парень написал ей в «Инстаграме». Ни с шоу-бизнесом, ни с КВН ее муж никак не связан.

С Вадимом Лиза познакомилась около 4 лет назад: парень написал ей в «Инстаграме». Ни с шоу-бизнесом, ни с КВН ее муж никак не связан.

Фото: из архива героя публикации

Сейчас Лиза живет на два города: вместе с мужем Вадимом они обустраивают дом в Подмосковье и ведут семейный бизнес, а в Челябинск девушка приезжает работать — на каждые домашние серии.

— Тут я живу у мамы с двумя котами. У нас потрясающая семья, мы в замечательных отношениях. Я маму своим присутствием не напрягаю, меня это тоже не напрягает. Постоянно езжу к своей сестре, провожу время с племянницей. Поэтому поездки в Челябинск доставляют только удовольствие.

При этом Лиза признается, что возвращаться в Челябинск на ПМЖ не собирается: в столице у нее теперь свои семья и дом.

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Спорт: ХОККЕЙ