Кто такая Елизавета Смолина? Биография новой ведущей «Трактор Live!» в Челябинске

С августа 2022 года Лиза работает ведущей студии «Трактор Live!». Фото: хоккейный клуб «Трактор»

С начала хоккейного сезона в Челябинске Елизавета Смолина будоражит сознание фанатов «Трактора». Им не дают покоя вопросы, чем Лиза занималась до шоу «Трактор Live!», почему она приезжает на игры из Москвы и даже сколько зарабатывает. «Комсомолка» пообщалась с героиней и подготовила ответ, кто же такая Елизавета Смолина.

«НИ РАЗУ НЕ БЫЛА ПРИМЕРНОЙ УЧЕНИЦЕЙ»

Лизе 27 лет: она родилась на ЧТЗ и выросла в районе прямо возле школы «Трактора». Мама девочки планировала переехать в центр поближе к работе, но в 11 лет Лиза сломала позвоночник.

Лиза родилась на ЧТЗ и прожила там вплоть до переезда в Москву. Снимок сделан в детском саду. Фото: из архива героя публикации

— Я упала с качели, и после этого ее убрали. Но еще несколько лет ходили байки, что качель демонтировали, потому что девочка упала, сломала позвоночник и умерла. Получается, я живое привидение, — смеется Елизавета.

До этого Лиза ходила в обычную школу, но из-за постельного режима ей необходимо было домашнее обучение. Целый год к ней ходили учителя, а общение с одноклассниками и друзьями свелось к нулю. В коллектив девочка вернулась только в 7 классе.

В старших классах девушка параллельно училась в Школе кино и телевидения. Фото: из архива героя публикации

— Я ни разу не была примерной ученицей. У родителей со мной проблем не было: я никогда не курила, не пила, не уходила из дома, но в плане дисциплины 9-11 классы были тяжелыми. Уже тогда у меня проявилась любовь к юмору, и мы с друзьями на задних партах смеялись и прикалывались. Маму несколько раз вызывали в школу. Но, к счастью, это было лишь подростковое. Кстати, тогда же параллельно я училась в школе кино и телевидения.

ПУТЬ ОТ ВЕТЕРИНАРА К ЖУРНАЛИСТУ

Школу Лиза закончила с тройками — по алгебре и геометрии. Зато русский язык и литературу девушка обожала. Ее бабушка — заслуженный учитель, преподающий эти предметы. Но мыслей о журналистике у Лизы не было вплоть до старших классов.

— Я до 9 класса очень хотела стать ветеринаром. Это была детская мечта! У меня всегда были животные, мы с мамой подбирали котят, потом пристраивали их. И у меня было сильное желание помогать им, проводить с ними время, — вспоминает Елизавета Смолина. — Но после сдачи ГИА по биологии в 9 классе я поняла, что мне придется не просто гладить котиков и собачек и ставить им укольчики, а что иногда нужно будет делать операции или помогать им… умирать, проводить эвтаназию. И тогда осознала, что не смогу решиться на это.

В детстве Лиза мечтала быть ветеринаром, но после 9 класса начала писать в школьной газете — и в итоге пошла на журфак. Фото: из архива героя публикации

Новую профессию Лиза нашла быстро: вспомнила, что любит писать дневники и сочинять стихи, потренировалась в школьной газете, получила призовые места в конкурсах и после 11 класса поступила на факультет журналистики ЮУрГУ. А после университета Лиза работала ведущей спецпроектов на «СТС-Челябинск», где она взяла интервью у Александра Рогова, вела проект «Хочу быть моделью 35+» и собственную разговорную рубрику на YouTube «Сидим? Едим!».

ФИНАЛ ВЫСШЕЙ ЛИГИ КВН И ПОЛУФИНАЛ «COMEDY БАТТЛА»

Отдельная страница биографии Елизаветы Смолиной связана с юмором. Еще в 11 классе девушка вместе с друзьями выступала на школьных праздниках. Ученики брали миниатюры других команд и переделывали их под себя.

В команде КВН «Театр уральского зрителя» не хватало девушки: Лиза собой дополнила состав и помогла команде выиграть "уралку". Фото: из архива героя публикации

На первом курсе Лиза окончила «Школу КВН» в ЮУрГУ и выступала в университете вместе с другими студентами. После чего попала в челябинскую команду «Театр уральского зрителя» и помогла им выиграть в Центральной Уральской лиге. Затем шли победа за победой: финал Первой лиги, выигрыш в Премьер-лиге на 1 канале и Высшая лига КВН.

С командой «Михаил Дудиков» Лиза дошла до финала Высшей лиги, и на этом девушка попрощалась с КВН. Фото: из архива героя публикации

— Через некоторое время после распада меня пригласили играть в «Михаил Дудиков» (Ставропольская команда КВН. — Прим. ред.), где добрались до финала Высшей лиги. И на этом мой путь в КВН закончен. Мне кажется, я оттуда взяла все, что могла, и принесла туда тоже все, что могла, — рассуждает Лиза.

В «Comedy Баттле» Лиза дошла до полуфинала, но признается, что это была самая тяжелая сцена в ее жизни. Фото: из архива героя публикации

В этот же период Лиза прошла в шоу «Comedy Баттл». Выступить сама, без команды, решила сама, чтобы проверить собственные силы в юморе. Мол, в коллективе в любом случае придумается что-то клевое, а вот получится ли так самой?

— «Comedy Баттл» — это самая сложная сцена в моей жизни. Но я считаю, что я молодец: все это выдержала, прошла до полуфинала. В финал попасть не получилось, но это был мой первый опыт в стендапе, поэтому я считаю, что получилось очень даже неплохо.

ЗНАКОМСТВО С ШОУ-БИЗНЕСОМ

С 2017 года Лиза периодически ездила в столицу: это нужно было для участия в лигах КВН. Уже тогда она хотела переехать в Москву, но никак не решалась. Сделать серьезный шаг девушке помог конкурс красоты.

В 2019 году Елизавета Смолина прошла в конкурс «Мисс Россия» и попала в топ-10 красивиц страны Фото: из архива героя публикации

В 2019 году Елизавета Смолина вошла в топ-10 красоток страны, после чего она четко решила, что откладывать вопрос о переезде больше не стоит. Кстати, это не единственная награда в конкурсе красоты в портфолио Лизы. На 1 курсе ее признали «Мисс улыбкой» в конкурсе «Мисс ЮУрГУ”.

На 1 курсе Лиза участвовала в конкурсе красоты «Мисс ЮУрГУ», и победила в номинации «Мисс улыбка» Фото: из архива героя публикации

— После того, как я переехала в Москву (это было перед «Дудиковым»), друзья из казахской команды КВН «Спарта» попросили меня сыграть роль русской девушки во время Летнего кубка. На выступлении в жюри сидел Михаил Галустян, а в зале — Гарик Мартиросян. Они тогда написали песню и искали девочку на главную роль в клипе. И Гарик сказал: «Мне кажется, она нам подходит», а Миша ему ответил: «А я ее знаю, и знаю, через кого с ней связаться». Он судил нашу команду, когда мы с «ТУЗами» выступали в Высшей лиге КВН.

Помогая команде «Спарта», Лиза и не догадывалась, что после этого ее позовут сниматься в клипе. В зале во время выступления сидели Михаил Галустян и Гарик Мартиросян. Фото: из архива героя публикации

После этого разговора Лизе позвонили и предложили сняться в клипе Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца». Там девушка в леопардовом платье сыграла возлюбленную Супер Жорика. На момент публикации статьи этот клип на YouTube собрал 102 млн просмотров.

На этом фото Гарик Мартиросян поправляет Лизе макияж. Фото: из архива героя публикации

Но это не единственное сотрудничество Лизы с представителями шоу-бизнеса. В 2021 году на ТНТ вышел сериал «Мне плевать, кто вы» с ее участием. В нем играют Виктор Логинов, Денис Власенко и Евгения Дмитриева.

В последние годы в Москве Лиза участвовала в проекте 1-2-3 Production - на ютубе был канал «Женский комедийный». Фото: из архива героя публикации

В последнее время Лиза участвовала в проекте «Женский комедийный» на базе московского 1-2-3 Production. Девушки из КВН вели разговорную рубрику на YouTube «Больно смешно» - про истории, которые не принято поднимать в обществе.

— Еще одним из наших форматов были песни, так как среди нас было много поющих. Я, например, неплохо читаю рэп и пою неплохо. Мы сами написали тексты и создали группу «ЧСВ». «Женского комедийного» больше не существует, но с треками еще не закончили. В будущем хотим продолжить сочинять сатирические песни.

ВЕДУЩАЯ СТУДИИ «ТРАКТОР LIVE!»

И вот летом 2022 года Лизу пригласили стать ведущей студии «Трактор Live!» в Челябинске — вместо Алены Гребеньковой, которая ушла в декрет:

— В прошлом году я видела несколько выпусков студии, поэтому имела о ней представление. Летом после ухода Алены был кастинг ведущих, было несколько кандидатур, но в итоге в клубе остановились на мне. Перед сезоном мы провели пару тестовых закрытых эфиров, проанализировали ошибки и начали работать, — рассказала о закулисье Елизавета. — С Аленой, кстати, мы общаемся, подписаны друг на друга в “Инстаграме”. Недавно она приходила на домашние матчи.

Чтобы попасть в шоу, Лиза прошла кастинг.

Хоккей для Лизы — спорт не диковинный. Пока жила в Челябинске, она периодически ходила на матчи «Трактора» (только за него и болела) и до сих пор помнит ажиотаж, который был в бронзовом и серебряном сезонах.

— Я, безусловно, не могу себя назвать экспертом в хоккее. Для этого в студии есть мой соведущий Михаил Зислис, знающий игру досконально и владеющий всей информацией по КХЛ и НХЛ. Мне кажется, у нас достаточно гармоничный тандем, который ярко дополняют гости. Наверное, благодаря этой «химии» за пару месяцев в студии хоккей стал мне еще понятнее.

С Вадимом Лиза познакомилась около 4 лет назад: парень написал ей в «Инстаграме». Ни с шоу-бизнесом, ни с КВН ее муж никак не связан. Фото: из архива героя публикации

Сейчас Лиза живет на два города: вместе с мужем Вадимом они обустраивают дом в Подмосковье и ведут семейный бизнес, а в Челябинск девушка приезжает работать — на каждые домашние серии.

— Тут я живу у мамы с двумя котами. У нас потрясающая семья, мы в замечательных отношениях. Я маму своим присутствием не напрягаю, меня это тоже не напрягает. Постоянно езжу к своей сестре, провожу время с племянницей. Поэтому поездки в Челябинск доставляют только удовольствие.

При этом Лиза признается, что возвращаться в Челябинск на ПМЖ не собирается: в столице у нее теперь свои семья и дом.

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