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Политика31 октября 2022 13:23

Путин присвоил звание «гвардейская» 232-й реактивной артиллерийской бригаде

Соединение дислоцируется в Челябинской и Курганской областях
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
В ходе боевых действий личный состав бригады проявил героизм, отвагу, стойкость и мужество

В ходе боевых действий личный состав бригады проявил героизм, отвагу, стойкость и мужество

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

232-я реактивная артиллерийская бригада, которая дислоцируется в Чебаркуле Челябинской области и в поселке Плановом Курганской области, получила почетное звание «гвардейская». Указ об этом с подписью президента России Владимира Путина был опубликован на официальном портале правовой информации.

— За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская», — говорится в документе.

В середине октября наименование «гвардейский» присвоили 400-му самоходному артиллерийскому полку, который базируется в Чебаркуле. В ходе боевых действий личный состав формирования проявил героизм и отвагу, а также стойкость и мужество.

В июне Владимир Путин наградил орденом Жукова 239 гвардейский танковый полк, базирующийся в Чебаркуле. Ранее он уже стал «носителем» ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского и других значимых наград. Также звания Героя Российской Федерации был удостоен командир полка Иван Шиц.

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