15-летнюю школьницу из Челябинска наградят медалью за спасение выпавшего из окна ребенка

Екатерина планирует работать психологом в МЧС. Фото: предоставлено "Комсомолке", google.ru/maps

Совет Федерации наградит медалью за «проявленное мужество» 15-летнюю Екатерину Юльтмирову из Челябинска. В июле она поймала в воздухе выпавшую с третьего этажа маленькую девочку. Двухлетняя малышка серьезных травм не получила и только поцарапала колено.

Церемония награждения пройдет 3 ноября в Совете Федерации. Награды и подарки будут вручать в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Помимо Екатерины к медалям представят еще несколько детей, которые совершили героические и мужественные поступки.

— Традиционно на торжественную церемонию награждения приглашены руководство Совета Федерации, МЧС России, Герои России. Со стороны почетных гостей в адрес отважных девчонок и мальчишек прозвучит немало теплых слов, юных героев отметят государственными и ведомственными наградами, будут вручены цветы и подарки, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, все произошло 14 июля во дворе жилой пятиэтажки по улице Дружбы. Школьница гуляла вместе с подругой и заметила, как в окне третьего этажа стоит двухлетняя девочка. Малышка облокотилась на москитную сетку и полетела вниз. Екатерина успела вовремя среагировать и поймала ребенка на лету.

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