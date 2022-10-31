В Кургане мужчина купил дом и во время ремонта нашел труп бывшего хозяина

Подозреваемый в убийстве мужчина ранее был неоднократно судим. Фото: СУ СКР по Курганской области

В Кургане мужчина купил себе дом и во время ремонта обнаружил тело мертвого человека. Хозяин нового жилья сообщил о произошедшем правоохранителям. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» и вскоре вместе с полицейскими задержали 42-летнего подозреваемого.

— В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить лицо, с которым непосредственно перед убийством контактировал потерпевший. Ранее подозреваемый был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против личности, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, преступление произошло в октябре 2017 года. Мужчина во время застолья убил хозяина дома и спрятал его тело в подполе. Спустя пять лет труп нашел новый собственник жилья.

Сейчас задержанный находится в СИЗО. Проверяется его причастность к другим преступлениям.

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