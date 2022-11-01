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Общество1 ноября 2022 4:14

Почувствуй себя ежиком в тумане: утром 1 ноября челябинцам пришлось искать дорогу в серой мгле

На Челябинск утром 1 ноября опустился густой туман
Елена КОЛЧИНА
Туман начал сгущаться еще ночью

Туман начал сгущаться еще ночью

Фото: Вадим АРХИПОВ

Второе утро подряд — сюрпризы от погоды. Накануне жители Челябинска проснулись и обнаружили заснеженный город, а утро 1 ноября началось с густого тумана.

Цветник на площади Революции, вызвавший споры среди горожан

Цветник на площади Революции, вызвавший споры среди горожан

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Серая завеса буквально проглотила часть городского пейзажа, остались видны только ближайшие объекты. Впору почувствовать себя потерявшимся в тумане Ежиком из знаменитого мультфильма.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

В соцсетях, впрочем, горожане вспоминают окутанный туманом город Сайлент Хилл из компьютерных игр и фильма ужасов.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Плотная туманная завеса, в отличие от минувшего снегопада, не вызвала транспортный коллапс. Утренние пробки в Челябинске достигли всего 6 баллов. На работу челябинского аэропорта туман также не повлиял.

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Вадим АРХИПОВ

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Метеорологи в 8:00 зарегистрировали в Челябинске стопроцентную влажность. В дополнение к туману горожанам обещают мокрый снег, переходящий в дождь. Днем будет до +5, +7 градусов.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Дождь и мокрый снег прогнозируют и на два следующих дня. Туман, правда, в метеопрогнозе не фигурирует.

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО

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