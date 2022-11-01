Почувствуй себя ежиком в тумане: утром 1 ноября челябинцам пришлось искать дорогу в серой мгле

Туман начал сгущаться еще ночью
Фото: Вадим АРХИПОВ
Второе утро подряд — сюрпризы от погоды. Накануне жители Челябинска проснулись и обнаружили заснеженный город, а утро 1 ноября началось с густого тумана.
Цветник на площади Революции, вызвавший споры среди горожан
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Серая завеса буквально проглотила часть городского пейзажа, остались видны только ближайшие объекты. Впору почувствовать себя потерявшимся в тумане Ежиком из знаменитого мультфильма.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Вадим АРХИПОВ
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В соцсетях, впрочем, горожане вспоминают окутанный туманом город Сайлент Хилл из компьютерных игр и фильма ужасов.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Плотная туманная завеса, в отличие от минувшего снегопада, не вызвала транспортный коллапс. Утренние пробки в Челябинске достигли всего 6 баллов. На работу челябинского аэропорта туман также не повлиял.
Фото: Вадим АРХИПОВ
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Метеорологи в 8:00 зарегистрировали в Челябинске стопроцентную влажность. В дополнение к туману горожанам обещают мокрый снег, переходящий в дождь. Днем будет до +5, +7 градусов.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Дождь и мокрый снег прогнозируют и на два следующих дня. Туман, правда, в метеопрогнозе не фигурирует.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Фото: Галина ФЕДОРЧЕНКО
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