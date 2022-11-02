Любимое блюдо императора Александра III привезли казаки с Урала: готовим «Казачий посыл»

Приготовить такое блюдо проще простого.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Император Александр III – мужчина за два метра ростом и весом за 100 кг – очень любил русскую кухню. А еще – погутарить у костра с казаками. Однажды в Аничков дворец в Петербурге прибыл посыльный – оренбургский казак Игнат Попов, известный уральский кашевар. И когда Александр спустился к костру, его угостили блюдом под названием кыстыбый. Оно так приглянулось императору, что он отдал приказ включить его в кулинарное расписание царской семьи, немного изменив классическую рецептуру. С тех времен блюдо «Казачий посыл» - именно так его стали называть - стало одним из самых популярных блюд на Урале. Публикуем пошаговый рецепт приготовления.
Прототипом «Казачьего посыла» считается блюдо кыстыбый – национальное блюдо башкир, татар и чувашей, которые в том числе проживали на территории Урало-Сибирского региона. По словам кулинара Алексея Белкина, это одно из блюд, которое можно было с легкостью приготовить на раскаленных камнях. А сейчас мы его можем приготовить на плите и в духовке.
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста:
2,5 стакана муки
1 яйцо
Щепотка соли
Теплая вода (или молоко)
Для начинки:
- тертый сыр
- картофельное пюре
- пассированный фарш
ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
1. Замешиваем бездрожжевое тесто. Для этого смешиваем муку, яйцо, добавляем щепотку соли, теплую воду или теплое молоко. Хорошенько замешиваем тесто – оно не должно быть жидким или сильно плотным.
Тесто для посылов понадобиться бездрожжевое.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Берем два стакана муки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Разбиваем одно яйцо.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Солим по вкусу.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вливаем теплую воду или молоко. Фото: Дарья Агафонова
Замешиваем тесто.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Хорошо его промешиваем - оно не должно быть жидким или сильно плотным. Фото: Дарья Агафонова
2. Даем тесту расстояться до 10 минут.
Даем ему расстояться до 10 минут.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
3. Пока тесто расстаивается, готовим начинку. Начинка может быть любой – вареный картофель (не забудьте посолить), пассированный фарш, овощи, отварная рыба и пр. Можно скомбинировать – мясо с картошкой или сыром. Готовят и сладкие посылы – из брусники, калины, малины, клюквы, земляники, меда.
Для начинки взяли: вареный картофель, обжаренный фарш и сыр.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
4. Из готового теста формируем 5-6 равных частей. Затем раскатываем лепешки по диаметру сковороды толщиной в три блина.
Формируем тесто.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Разрезаем на 5-6 равных частей.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Формируем кусочки для раскатывания теста.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Раскатываем лепешки. Фото: Дарья Агафонова
Диаметр лепешки равен диаметру сковороды.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
А толщиной - в три блина.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
5. Готовые лепешки выпекаем на сухой раскаленной сковороде 1-1,5 минуты с каждой стороны. Лучше взять чугунную сковороду или металлическую с толстым дном.
Обжариваем лепешки на сухой сковороде (лучше чугунной) по 1-1,5 минуты с каждой стороны.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Вот так после обжаривания выглядят наши лепешки.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
6. Чтобы лепешки можно было согнуть пополам, смазываем их куриным бульоном. Его можно заменить на растопленное масло, но тогда посылы будут жирными. Тем более бульон потом понадобиться – им вкусно припивать готовые «Казачьи посылы».
Чтобы лепешку можно было согнуть пополам, смазываем ее куриным бульоном или растопленным маслом.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
7. В смазанные бульоном лепешки укладываем начинку – примерно по две столовых ложки с горкой. Заворачиваем лепешку, но края не слепляем. Прижимаем лепешку кулаком или прокатываем скалкой.
Накладываем начинку в лепешку - по две столовых ложки с горкой.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Сворачиваем лепешку, но не залепляем края.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Начинки можно комбинировать. Фото: Дарья Агафонова
Прижимаем кулаком.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Или аккуратно прокатываем скалкой.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
8. Лепешки с начинкой выкладываем на противень, предварительно смазанный растительным маслом.Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.
Свернутые "Казачьи посылы" убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
9. Когда посылы готовы, вынимаем из духовки и снова смазываем бульоном.
Блюдо готово!
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Подают «Казачьи посылы», как любил Александр III, со сметанным соусом. В сметану можно добавлять по отдельности: чеснок, укроп, петрушку, мед, клюкву, свеклу, а «стягивали» их между собой разогретым топленым маслом. Посылы макали в соус и припивали бульоном.
Подавали "Казачьи посылы" со сметанным соусом и куриным бульоном. Фото: Дарья Агафонова
Александр III очень любил русскую кухню, часто общался с казаками, которые охраняли царскую семью. Поэтому 70% блюд, которые включены в царское меню, привнесены именно казаками с Урала. Тот же «Казачий посыл», который пришелся по вкусу императору, стал одним из самых популярных блюд конца ХIХ века - начала ХХ века в Урало-Сибирском регионе, а также на территории всей Российской империи.
Приятного аппетита! Делитесь впечатлениями – как вам рецепт?
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