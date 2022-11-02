Любимое блюдо императора Александра III привезли казаки с Урала: готовим «Казачий посыл»

Приготовить такое блюдо проще простого. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Император Александр III – мужчина за два метра ростом и весом за 100 кг – очень любил русскую кухню. А еще – погутарить у костра с казаками. Однажды в Аничков дворец в Петербурге прибыл посыльный – оренбургский казак Игнат Попов, известный уральский кашевар. И когда Александр спустился к костру, его угостили блюдом под названием кыстыбый. Оно так приглянулось императору, что он отдал приказ включить его в кулинарное расписание царской семьи, немного изменив классическую рецептуру. С тех времен блюдо «Казачий посыл» - именно так его стали называть - стало одним из самых популярных блюд на Урале. Публикуем пошаговый рецепт приготовления.

Прототипом «Казачьего посыла» считается блюдо кыстыбый – национальное блюдо башкир, татар и чувашей, которые в том числе проживали на территории Урало-Сибирского региона. По словам кулинара Алексея Белкина, это одно из блюд, которое можно было с легкостью приготовить на раскаленных камнях. А сейчас мы его можем приготовить на плите и в духовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

2,5 стакана муки

1 яйцо

Щепотка соли

Теплая вода (или молоко)

Для начинки:

- тертый сыр

- картофельное пюре

- пассированный фарш

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Замешиваем бездрожжевое тесто. Для этого смешиваем муку, яйцо, добавляем щепотку соли, теплую воду или теплое молоко. Хорошенько замешиваем тесто – оно не должно быть жидким или сильно плотным.

Тесто для посылов понадобиться бездрожжевое. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Берем два стакана муки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Разбиваем одно яйцо. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Солим по вкусу. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вливаем теплую воду или молоко. Фото: Дарья Агафонова

Замешиваем тесто. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Хорошо его промешиваем - оно не должно быть жидким или сильно плотным. Фото: Дарья Агафонова

2. Даем тесту расстояться до 10 минут.

Даем ему расстояться до 10 минут. Фото: Кирилл САДЫКОВ

3. Пока тесто расстаивается, готовим начинку. Начинка может быть любой – вареный картофель (не забудьте посолить), пассированный фарш, овощи, отварная рыба и пр. Можно скомбинировать – мясо с картошкой или сыром. Готовят и сладкие посылы – из брусники, калины, малины, клюквы, земляники, меда.

Для начинки взяли: вареный картофель, обжаренный фарш и сыр. Фото: Кирилл САДЫКОВ

4. Из готового теста формируем 5-6 равных частей. Затем раскатываем лепешки по диаметру сковороды толщиной в три блина.

Формируем тесто. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Разрезаем на 5-6 равных частей. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Формируем кусочки для раскатывания теста. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Раскатываем лепешки. Фото: Дарья Агафонова

Диаметр лепешки равен диаметру сковороды. Фото: Кирилл САДЫКОВ

А толщиной - в три блина. Фото: Кирилл САДЫКОВ

5. Готовые лепешки выпекаем на сухой раскаленной сковороде 1-1,5 минуты с каждой стороны. Лучше взять чугунную сковороду или металлическую с толстым дном.

Обжариваем лепешки на сухой сковороде (лучше чугунной) по 1-1,5 минуты с каждой стороны. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот так после обжаривания выглядят наши лепешки. Фото: Кирилл САДЫКОВ

6. Чтобы лепешки можно было согнуть пополам, смазываем их куриным бульоном. Его можно заменить на растопленное масло, но тогда посылы будут жирными. Тем более бульон потом понадобиться – им вкусно припивать готовые «Казачьи посылы».

Чтобы лепешку можно было согнуть пополам, смазываем ее куриным бульоном или растопленным маслом. Фото: Кирилл САДЫКОВ

7. В смазанные бульоном лепешки укладываем начинку – примерно по две столовых ложки с горкой. Заворачиваем лепешку, но края не слепляем. Прижимаем лепешку кулаком или прокатываем скалкой.

Накладываем начинку в лепешку - по две столовых ложки с горкой. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сворачиваем лепешку, но не залепляем края. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Начинки можно комбинировать. Фото: Дарья Агафонова

Прижимаем кулаком. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Или аккуратно прокатываем скалкой. Фото: Кирилл САДЫКОВ

8. Лепешки с начинкой выкладываем на противень, предварительно смазанный растительным маслом.Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.

Свернутые "Казачьи посылы" убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Фото: Кирилл САДЫКОВ

9. Когда посылы готовы, вынимаем из духовки и снова смазываем бульоном.

Блюдо готово! Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подают «Казачьи посылы», как любил Александр III, со сметанным соусом. В сметану можно добавлять по отдельности: чеснок, укроп, петрушку, мед, клюкву, свеклу, а «стягивали» их между собой разогретым топленым маслом. Посылы макали в соус и припивали бульоном.

Подавали "Казачьи посылы" со сметанным соусом и куриным бульоном. Фото: Дарья Агафонова

Александр III очень любил русскую кухню, часто общался с казаками, которые охраняли царскую семью. Поэтому 70% блюд, которые включены в царское меню, привнесены именно казаками с Урала. Тот же «Казачий посыл», который пришелся по вкусу императору, стал одним из самых популярных блюд конца ХIХ века - начала ХХ века в Урало-Сибирском регионе, а также на территории всей Российской империи.

Приятного аппетита! Делитесь впечатлениями – как вам рецепт?

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