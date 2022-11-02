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Общество2 ноября 2022 6:57

Любимое блюдо императора Александра III привезли казаки с Урала: готовим «Казачий посыл»

Пошаговый рецепт с фото
Алена МЫЗГИНА
Алена МЫЗГИНА
Приготовить такое блюдо проще простого.

Приготовить такое блюдо проще простого.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Император Александр III – мужчина за два метра ростом и весом за 100 кг – очень любил русскую кухню. А еще – погутарить у костра с казаками. Однажды в Аничков дворец в Петербурге прибыл посыльный – оренбургский казак Игнат Попов, известный уральский кашевар. И когда Александр спустился к костру, его угостили блюдом под названием кыстыбый. Оно так приглянулось императору, что он отдал приказ включить его в кулинарное расписание царской семьи, немного изменив классическую рецептуру. С тех времен блюдо «Казачий посыл» - именно так его стали называть - стало одним из самых популярных блюд на Урале. Публикуем пошаговый рецепт приготовления.

Прототипом «Казачьего посыла» считается блюдо кыстыбый – национальное блюдо башкир, татар и чувашей, которые в том числе проживали на территории Урало-Сибирского региона. По словам кулинара Алексея Белкина, это одно из блюд, которое можно было с легкостью приготовить на раскаленных камнях. А сейчас мы его можем приготовить на плите и в духовке.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для теста:

2,5 стакана муки

1 яйцо

Щепотка соли

Теплая вода (или молоко)

Для начинки:

- тертый сыр

- картофельное пюре

- пассированный фарш

ЭТАПЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. Замешиваем бездрожжевое тесто. Для этого смешиваем муку, яйцо, добавляем щепотку соли, теплую воду или теплое молоко. Хорошенько замешиваем тесто – оно не должно быть жидким или сильно плотным.

Тесто для посылов понадобиться бездрожжевое.

Тесто для посылов понадобиться бездрожжевое.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Берем два стакана муки.

Берем два стакана муки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Разбиваем одно яйцо.

Разбиваем одно яйцо.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Солим по вкусу.

Солим по вкусу.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вливаем теплую воду или молоко. Фото: Дарья Агафонова

Вливаем теплую воду или молоко. Фото: Дарья Агафонова

Замешиваем тесто.

Замешиваем тесто.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Хорошо его промешиваем - оно не должно быть жидким или сильно плотным. Фото: Дарья Агафонова

Хорошо его промешиваем - оно не должно быть жидким или сильно плотным. Фото: Дарья Агафонова

2. Даем тесту расстояться до 10 минут.

Даем ему расстояться до 10 минут.

Даем ему расстояться до 10 минут.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

3. Пока тесто расстаивается, готовим начинку. Начинка может быть любой – вареный картофель (не забудьте посолить), пассированный фарш, овощи, отварная рыба и пр. Можно скомбинировать – мясо с картошкой или сыром. Готовят и сладкие посылы – из брусники, калины, малины, клюквы, земляники, меда.

Для начинки взяли: вареный картофель, обжаренный фарш и сыр.

Для начинки взяли: вареный картофель, обжаренный фарш и сыр.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

4. Из готового теста формируем 5-6 равных частей. Затем раскатываем лепешки по диаметру сковороды толщиной в три блина.

Формируем тесто.

Формируем тесто.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Разрезаем на 5-6 равных частей.

Разрезаем на 5-6 равных частей.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Формируем кусочки для раскатывания теста.

Формируем кусочки для раскатывания теста.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Раскатываем лепешки. Фото: Дарья Агафонова

Раскатываем лепешки. Фото: Дарья Агафонова

Диаметр лепешки равен диаметру сковороды.

Диаметр лепешки равен диаметру сковороды.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

А толщиной - в три блина.

А толщиной - в три блина.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

5. Готовые лепешки выпекаем на сухой раскаленной сковороде 1-1,5 минуты с каждой стороны. Лучше взять чугунную сковороду или металлическую с толстым дном.

Обжариваем лепешки на сухой сковороде (лучше чугунной) по 1-1,5 минуты с каждой стороны.

Обжариваем лепешки на сухой сковороде (лучше чугунной) по 1-1,5 минуты с каждой стороны.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Вот так после обжаривания выглядят наши лепешки.

Вот так после обжаривания выглядят наши лепешки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

6. Чтобы лепешки можно было согнуть пополам, смазываем их куриным бульоном. Его можно заменить на растопленное масло, но тогда посылы будут жирными. Тем более бульон потом понадобиться – им вкусно припивать готовые «Казачьи посылы».

Чтобы лепешку можно было согнуть пополам, смазываем ее куриным бульоном или растопленным маслом.

Чтобы лепешку можно было согнуть пополам, смазываем ее куриным бульоном или растопленным маслом.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

7. В смазанные бульоном лепешки укладываем начинку – примерно по две столовых ложки с горкой. Заворачиваем лепешку, но края не слепляем. Прижимаем лепешку кулаком или прокатываем скалкой.

Накладываем начинку в лепешку - по две столовых ложки с горкой.

Накладываем начинку в лепешку - по две столовых ложки с горкой.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сворачиваем лепешку, но не залепляем края.

Сворачиваем лепешку, но не залепляем края.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Начинки можно комбинировать. Фото: Дарья Агафонова

Начинки можно комбинировать. Фото: Дарья Агафонова

Прижимаем кулаком.

Прижимаем кулаком.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Или аккуратно прокатываем скалкой.

Или аккуратно прокатываем скалкой.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

8. Лепешки с начинкой выкладываем на противень, предварительно смазанный растительным маслом.Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут.

Свернутые "Казачьи посылы" убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Свернутые "Казачьи посылы" убираем в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

9. Когда посылы готовы, вынимаем из духовки и снова смазываем бульоном.

Блюдо готово!

Блюдо готово!

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Подают «Казачьи посылы», как любил Александр III, со сметанным соусом. В сметану можно добавлять по отдельности: чеснок, укроп, петрушку, мед, клюкву, свеклу, а «стягивали» их между собой разогретым топленым маслом. Посылы макали в соус и припивали бульоном.

Подавали "Казачьи посылы" со сметанным соусом и куриным бульоном. Фото: Дарья Агафонова

Подавали "Казачьи посылы" со сметанным соусом и куриным бульоном. Фото: Дарья Агафонова

Александр III очень любил русскую кухню, часто общался с казаками, которые охраняли царскую семью. Поэтому 70% блюд, которые включены в царское меню, привнесены именно казаками с Урала. Тот же «Казачий посыл», который пришелся по вкусу императору, стал одним из самых популярных блюд конца ХIХ века - начала ХХ века в Урало-Сибирском регионе, а также на территории всей Российской империи.

Приятного аппетита! Делитесь впечатлениями – как вам рецепт?

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Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯКулинарные рассказы Белкина