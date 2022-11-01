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Общество1 ноября 2022 5:34

В Курганской области скоростная электричка насмерть сбила женщину

Поезд затормозил, но было уже поздно
Елена КОЛЧИНА
Причины трагедии выясняет транспортная прокуратура

Причины трагедии выясняет транспортная прокуратура

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Курганской области поезд сбил женщину. Это случилось поздним вечером 31 октября на перегоне Шадринск-Качусово.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», женщина шла вдоль рельсов. Машинист скоростного поезда «Ласточка», ехавшего из Екатеринбурга в Курган, заметил человека на рельсах. Машинист принялся подавать гудки и применил экстренное торможение, но поезд все равно наехал на женщину. Та получила тяжелые травмы и умерла на месте аварии.

На место аварии отправили следственно-оперативную группу, а в Курганской транспортной прокуратуре сейчас проверяют, выполнили ли железнодорожники все требования безопасности.

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