Даже прокурор о таком не просил: суд выходит «за рамки обвинения» по делу Константина Толкачева

Дело Константина Толкачева рассматривается в суде уже почти три года.

В Копейске судья настолько «гуманен», что вместо одной экспертизы, о которой просит сторона обвинения, назначает другую – попроще, чтоб никто не утруждался, и фактически дает стороне обвинения последнюю возможность спасти «оборотней в погонах» попробовать применить пресловутый административный ресурс. Впрочем, таких моментов в деле бывшего депутата Законодательного собрания Челябинской области Константина Толкачева за три года разбирательств набралось много.

Даже прокурор против

Дело Константина Толкачева «пухнет» как на дрожжах, материалов набралось уже на 45 томов. Только безоговорочных доказательств о том, что в 2012-2014 году Толкачев, будучи одним из владельцев Коркинского стеклотарного завода, уклонился от уплаты налогов – за три года судебного разбирательства не набралось. Каждый довод обвинения вызывает вопросы и, по мнению различных экспертов, не может считаться 100%. Вот и затягивается дело путем проведения многочисленных экспертиз. Но в этот раз решение суда удивило не только сторону защиты, но и прокуратуру, и налоговую.

В ноябре 2021 года судом была назначена налоговая экспертиза. Данные экспертами ответы оказались в пользу Константина Толкачева, они установили, что ущерба бюджету вообще причинено не было. По логике события должны разворачиваться предсказуемо – снятие обвинение и закрытие дела. Но не в Копейском городском суде.

В мае 2022 года от прокуратуры в суд поступает ходатайство о проведении повторной комиссионной налоговой экспертизы. В нем указаны четыре вопроса, на которые ответы различными экспертами уже давались. Все-таки за время следствия и судебного разбирательства проводилось 5 налоговых экспертиз и только их перечисление заняло целый лист, а экспертиза, назначенная судом в нрябре 2021 года дала ответы на 27 воппоставленных судом. К рассмотрению майского ходатайства прокурора суд приступает только в январе 2023 года (через 8 месяцев!) И…удовлетворяет его.

Но снова все не так просто. Из бюджетного учреждения Челябинская лаборатория судебной экспертизы министерства юстиции РФ пришел ответ, что комиссионную экспертизу «в разумные сроки» провести не могут из-за загруженности экспертов. Дать ответы на поставленные вопросы может только один специалист. Да и вообще, налоговые экспертизы там не делают, поэтому предлагают, чтобы специалист сделал финансово-экономическую экспертизу.

В суде исправляют постановление: комиссионную налоговую экспертизу, о проведении которой ходатайствовала прокуратура, меняют на не комиссионную, а назначают просто финансово-экономическую.

- Даже в прокуратуре и налоговой были против, потому что требовали другой, налоговой и комиссионной. Но суд каким-то образом сам принимает решение, какие экспертизы нужны, - с недоумением говорит Константин Толкачев. – Видимо, Фемида сбросила маску и начала смотреть в сторону обвинения, спасая «оборотней в погонах».

Вышли за рамки

При постановке Копейским городским судом вопросов №№ 1, 2 и 3 не учтено, что такие вопросы судом ранее уже ставились на разрешение эксперту НОЦ «Экспертные технологии» в постановлении о назначении судом судебной налоговой экспертизы от 18 ноября 2021 года и экспертами по ним даны исчерпывающие ответы, при этом, ни у суда, ни у государственного обвинителя, ни у представителя потерпевшего налогового органа после ознакомления с заключением эксперта от 14 марта 2022 года сомнений в обоснованности данного заключения не возникало. Заключение, выводы эксперта им были понятны, сомнений в обоснованности выводов не возникало, ходатайства о допросе эксперта для разъяснения данного ими заключения стороной обвинения не заявлялись, - пытаются достучаться до судьи в апелляции адвокаты, однако все в пустую – промежуточные решения в апелляции не обжалуются.

Защитники изучили вопросы, поставленные в ходатайстве прокуратуры, и обнаружили еще одно несоответствие. В нем указывались сделки, которые и вовсе выходят за рамки обвинения. Актом налоговой проверки данные сделки признаны обоснованными. Но и на это в суде закрыли глаза.

По словам Константина Толкачева, его адвокаты подали ходатайство о том, чтобы их допустили к проведению экспертизы. Ведь все 45 томов за три года разбирательств они выучили наизусть и могли бы помочь экспертам найти тот или иной документ, необходимый для анализа. Но в этом случае суд вновь почему-то решил отказать, нарушив Право на защиту.

Без права на доказательства

Без удовлетворения осталась и другая просьба защитников Толкачева. Мы уже рассказывали о том, что подлинность подписей в акте выездной налоговой проверки ООО «КСЗ» от имени двух участников проверки вызвала сомнения. Проведенная экспертиза доказала, что подписи сотрудников полиции сделаны одной рукой – по всей вероятности, сотрудницей налоговой инспекции ИФНС №10. Суд назначил свою экспертизу (в ту же лабораторию судебной экспертизы минюста). Только вот сотрудники полиции отказались давать образцы своих подписей. Но даже без них второй эксперт подтвердил большую долю вероятности подделки подписей.

Эксперты, участвующие в обоих экспертизах, озвучили свои заключения непосредственно в суде. Там им предложили воспользоваться теми образцами подписей полицейских, которые есть в деле. Старых протоколов набралось вполне достаточно, раз стражам порядка некогда лично ходить по судам. Казалось, решение найдено. Но суд отказался удовлетворить это ходатайство, посчитав, что «вероятность» подделки подписей – это лучше, чем категоричный ответ со 100% уверенностью. Ведь тогда это будет явно не в пользу стороны обвинения.

- Суд посчитал доводы защиты несостоятельным. Но куда уже состоятельнее, если мы хотим вероятность подделки доказать более точно? Я вижу только постоянное искусственное затягивание процесса и перекосы в сторону обвинения. Просто пытаются проехать катком. Боюсь даже представить, если бы на моем месте оказался человек, которые не разбирается в тонкостях уголовного процесса и не имеет возможности нанять хороших адвокатов, - возмущается Константин Толкачев.

Президент России Владимир Путин выступил в поддержку отказов от уголовного преследования за экономические преступления, особенно если возмещен ущерб. Об этом он во всеуслышание заявил на Петербургском международном экономическом форуме. А услышали ли его в копейском суде? Услышали ли его в прокуратуре? Исполнили его поручение? Нет! Все как в басне Крылова – «… Да только воз и ныне там».

Сейчас бывший депутат ЗСО ведет активную общественную работу, руководит крупнейшей на Южном Урале общественной организацией «Союз садоводов России», помогает садоводам и занимает активную позицию в поддержке специальной военной операции. Но три года подряд силы отнимает судебный процесс по делу, сшитому белыми нитками, и с откровенной невозможностью на защиту. Но об этом, например, на коллегии в прокуратуре области, куда приехал даже заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев, не говорили.

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