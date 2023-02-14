Новые высоты и болевые точки закрытого города

Юные хоккеисты и фигуристы Озерска получили свой первый лед. Фото: пресс-служба губернатора.

Закрытый город Озерск не остается один на один со своими проблемами. Приехав в ЗАТО, первым делом глава региона Алексей Текслер встретился с врачами и осмотрел социальные объекты. Здравоохранение губернатор откровенно назвал главной болевой точкой города.

— Сегодня главное направление работы и правительства региона, и ФМБА — улучшить ситуацию со здравоохранением в ЗАТО, — сказал глава региона.

КОГДА СЧЕТ ИДЕТ НА МИНУТЫ

В городскую больницу № 71 Озерска глава Челябинской области отправился после жалоб жителей. Осмотрев здание и пообщавшись с врачами, Алексей Текслер дал поручения по решению кадровой проблемы, оснащению медкабинетов и маршрутизации пациентов. Очевидной стала проблема с заработными платами медперсонала.

Чтобы реакция была быстрой, на совещание приехали представители ФМБА России, городских властей, руководства градообразующего предприятия ПО «Маяк».

— Среди проблемных направлений — в первую очередь нехватка кадров и вопросы заработных плат медицинских сотрудников, — уточнил губернатор. — Договорились, что ФМБА вместе с администрацией города и «Маяка» проведут соответствующую работу. Необходимо повышать уровень заработных плат врачей. Он точно не должен быть ниже уровня в целом по региону.

Для решения кадровой проблемы администрация Озерска готова выделять медикам жилье, будет усилена работа с медицинским университетом в Челябинске.

Также у городской больницы появится больше возможностей для лечения пациентов, которых сегодня приходится направлять в Челябинск, в первую очередь с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Озерске появится свой сосудистый центр и будет закуплен ангиограф — современный аппарат для диагностики заболеваний сосудов. Усилят и отделение травматологии.

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Самым долгожданным событием последних месяцев в городе стало открытие ледовой академии «Высота».

— Ездить на тренировки в Кыштым на арендованный лед неудобно и дорого, тренировки на улице весной и осенью невозможны. Нашим деткам нужна возможность тренироваться дома на бюджетной основе, — писали обращения родители.

На ледовой арене «Высота» смогут заниматься 500 хоккеистов и фигуристов, в том числе воспитанники детских спортивных школ Озерска. Теперь, когда у города появился свой лед, подписаны соглашения с областной спортивной школой «Трактор» и школой олимпийского резерва «Тодес» Челябинска.

По сути это первый современный спортивный объект в Озерске.

— Это историческое событие для Озерска и очень важное для всей Челябинской области, — подчеркнул Алексей Текслер. — Здесь наши дети будут заниматься спортом. Здесь будут проводиться соревнования высокого уровня, сюда будут приходить на массовое катание жители Озерска.

Обновляются в городе и старые спорткомплексы. Такое преображение произошло с ДС «Гранит». После реконструкции залы стали более вместительными. Однако тренажерному залу не хватает оборудования. Губернатор поручил минспорту региона его закупить.

ГОТОВЯТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Озерск — единственный город в России, где работают два центра по федеральному проекту «Профессионалитет». Это позволяет готовить современные кадры по рабочим профессиям.

Губернатор Алексей Текслер посетил Озерский технический колледж, где появились кабинеты, мастерские и лаборатории с высокотехнологичным оборудованием. Готовят в колледже кадры для атомной отрасли совместно с ПО «Маяк».

— Важнейшая задача сегодня — удовлетворить потребность в рабочих профессиях. Наш регион является лидером в стране по внедрению проекта «Профессионалитет», — подчеркнул Алексей Текслер. — В рамках проекта образовательное учреждение активно взаимодействует с предприятиями. Приобретается новое современное оборудование, где можно обучить ребят всему необходимому.