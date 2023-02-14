Новая школа растущему микрорайону

Дети Тугайкуля получили современную школу и лучшее оборудование. Фото: пресс-служба губернатора.

Город-спутник Челябинска в последние годы рос впечатляющими темпами. Копейск начал пополняться микрорайонами, а жители Челябинска — активно мигрировать из-за низких цен на жилье. Вместе с этим накопились и социальные проблемы. Особенно остро ощущается нехватка школ и детских садов. В 2023 году в копейском поселке Тугайкуль открылась школа на 1000 мест, один детский сад начнет работать в ближайшее время, еще один планируется достроить к осени.

Социальные объекты посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

— В целом по региону идет масштабное строительство школ. В основном мы это делаем в новых современных микрорайонах, — отметил Алексей Текслер. — Мы максимально работаем над тем, чтобы все новые микрорайоны, крупные жилищные объекты в регионе строились со школами и детскими садами.

ПОСЕЛКОВАЯ ШКОЛА ПО-НОВОМУ

Поселок Тугайкуль — место, с которого начинается Копейск, первые дни его истории. Дома здесь появились еще в ХIX веке. Но сегодня это по большей части новостройки. В поселке выросли два новых микрорайона, а вот школа осталась старая. Детей подвозили в учреждение № 16, которое рассчитано всего на 500 человек. Поэтому проблема стояла остро.

Новое здание начали проектировать в 2019 году. Строительство усложнилось болотистой местностью, пришлось делать перепроектирование, вывозить грунт. Но теперь это лишь история, школа построена, а дети уже сели за парты.

Ученики и учителя получили просторные кабинеты, два актовых и спортивных зала, зоны для коворкинга и отдыха, а также оборудование: спортинвентарь, интерактивные доски, робототехнику — все, чем может похвастаться любая современная школа.

— Самое главное — дети и учителя, с кем я общался, все говорят, что им школа очень нравится. Есть с чем сравнивать: старому зданию школы 100 лет, оно было в ненадлежащем состоянии. Я считаю, что наш долг такие проекты реализовывать, — поделился впечатлениями Алексей Текслер.

Решается вопрос и с учителями. Молодые кадры готовы оставаться в таких условиях. Уроки физкультуры, например, ведет мастер спорта по триатлону и велоспорту Дарья Гордеева.

— Я окончила УралГУФК и училище олимпийского резерва, — рассказывает молодой педагог. — Решила попробовать работать с детьми. У меня занимаются с первого класса и до старших ребят. Инвентарь есть абсолютно весь, можно даже открывать кружки по гимнастике.

С 1 сентября в школе заработает детский технопарк «Кванториум». Составлена новая схема работы транспорта. Из соседних микрорайонов школьников подвозят на автобусе, в планах — пустить и общественный транспорт.

МЕСТА ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

В 2023 году в Копейске откроется два детских сада. Их также осмотрел губернатор Алексей Текслер. Процедуру лицензирования проходит объект по улице Кирова. Трехэтажное здание вместит 200 детей. Их уже ждут просторные группы и спальни, заставленные мебелью, музыкальный и спортивный залы.

К сентябрю родители должны получить места и в детском саду по улице Грибоедова. Подрядчик заверил, что выдержит сроки. Это здание сможет принять и детей ясельного возраста.

КСТАТИ

Копейск имеет большие планы по развитию. В городе-спутнике стартует реконструкция основного водовода, очистных сооружений канализации коллектора, в систему водоотведения включат поселок Вахрушево. В 2023 году начнется строительство ФОКа и ледового дворца, завершится реконструкция парка Победы.